https://uz.sputniknews.ru/20210712/turkmenistan-oproverg-soobscheniya-o-styagivanii-voysk-k-granitse-s-afganistanom-19637701.html
Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
Между тем ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T10:51+0500
2021-07-12T10:51+0500
2021-07-12T13:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сми
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. МИД Туркменистана опроверг информацию о стягивании военных сил к границе с Афганистаном. В ведомстве отметили, что подобные слухи распространяют некоторые СМИ "в погоне за дешевой сенсацией".Представители МИД подчеркнули: туркмено-афганская граница "является границей дружбы и сотрудничества".В МИД подчеркнули, что Туркменистан и Афганистан связывают братские, добрососедские отношения, подкрепленные международными правами и обязательствами. Эти связи туркменская сторона намерена и дальше поддерживать и укреплять."Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", — отмечается в заявлении.Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать. В пятницу талибы объявили о контроле над 85% территории.Экстремисты укрепляют свои позиции на границах, что ставит под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность региона Центральной Азии.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html
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сми, военная техника, туркменистан, афганистан
Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
10:51 12.07.2021 (обновлено: 13:00 12.07.2021)
Между тем ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
МИД Туркменистана опроверг информацию
о стягивании военных сил к границе с Афганистаном. В ведомстве отметили, что подобные слухи распространяют некоторые СМИ "в погоне за дешевой сенсацией".
Представители МИД подчеркнули: туркмено-афганская граница "является границей дружбы и сотрудничества".
"По сообщению Минобороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Туркменистан и Афганистан связывают братские, добрососедские отношения, подкрепленные международными правами и обязательствами. Эти связи туркменская сторона намерена и дальше поддерживать и укреплять.
"Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", — отмечается в заявлении.
Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать. В пятницу талибы объявили о контроле над 85% территории.
Экстремисты укрепляют свои позиции на границах, что ставит под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность региона Центральной Азии.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран