https://uz.sputniknews.ru/20210712/turkmenistan-oproverg-soobscheniya-o-styagivanii-voysk-k-granitse-s-afganistanom-19637701.html

Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном

Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном

Между тем ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* продолжает наступать. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T10:51+0500

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2021-07-12T13:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сми

военная техника

туркменистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. МИД Туркменистана опроверг информацию о стягивании военных сил к границе с Афганистаном. В ведомстве отметили, что подобные слухи распространяют некоторые СМИ "в погоне за дешевой сенсацией".Представители МИД подчеркнули: туркмено-афганская граница "является границей дружбы и сотрудничества".В МИД подчеркнули, что Туркменистан и Афганистан связывают братские, добрососедские отношения, подкрепленные международными правами и обязательствами. Эти связи туркменская сторона намерена и дальше поддерживать и укреплять."Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", — отмечается в заявлении.Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать. В пятницу талибы объявили о контроле над 85% территории.Экстремисты укрепляют свои позиции на границах, что ставит под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность региона Центральной Азии.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

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