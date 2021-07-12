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Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
Этот форум станет важнейшим событием недели, отметили в администрации узбекского лидера. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:42+0500
2021-07-12T12:47+0500
политика
шерзод асадов
ес
конференция
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают участия вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.На форум также прибудут лидер Афганистана Ашраф Гани и глава правительства Пакистана Имран Хан.Всего, по словам Асадова, в конференции ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 20 стран, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, общее число участников превышает 600.С видеообращением к участникам конференции выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметил Асадов.Запланированы двусторонние встречи Шавката Мирзиёева с президентом Афганистана и премьером Пакистана, главами МИД Китая, России, Индии, Саудовской Аравии, государств Центральной Азии и других стран, а также с главой европейской дипломатии, заключил Асадов.
https://uz.sputniknews.ru/20201201/Evrokomissiya-dosrochno-predostavila-Uzbekistanu-status-benefitsiara-GSP-15512780.html
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шерзод асадов, ес, конференция, центральная азия, европа, ташкент

Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии

12:42 12.07.2021 (обновлено: 12:47 12.07.2021)
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© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS BADIASВице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS BADIAS
Этот форум станет важнейшим событием недели, отметили в администрации узбекского лидера.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают участия вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"Данная конференция, безусловно, станет важнейшим событием текущей недели. В ее работе ожидается участие Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля", — заявил Асадов в ходе брифинга.
На форум также прибудут лидер Афганистана Ашраф Гани и глава правительства Пакистана Имран Хан.
Всего, по словам Асадова, в конференции ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 20 стран, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, общее число участников превышает 600.
С видеообращением к участникам конференции выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметил Асадов.

"Форум, проводимый по инициативе президента Шавката Мирзиёева, призван укрепить дружественные связи, отношения доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии", — сказал пресс-секретарь главы Узбекистана.

Запланированы двусторонние встречи Шавката Мирзиёева с президентом Афганистана и премьером Пакистана, главами МИД Китая, России, Индии, Саудовской Аравии, государств Центральной Азии и других стран, а также с главой европейской дипломатии, заключил Асадов.
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