https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-jdet-borrelya-na-konferentsii-stran-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19639988.html

Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии

Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии

Этот форум станет важнейшим событием недели, отметили в администрации узбекского лидера. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают участия вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.На форум также прибудут лидер Афганистана Ашраф Гани и глава правительства Пакистана Имран Хан.Всего, по словам Асадова, в конференции ожидается участие глав внешнеполитических ведомств более 20 стран, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, общее число участников превышает 600.С видеообращением к участникам конференции выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметил Асадов.Запланированы двусторонние встречи Шавката Мирзиёева с президентом Афганистана и премьером Пакистана, главами МИД Китая, России, Индии, Саудовской Аравии, государств Центральной Азии и других стран, а также с главой европейской дипломатии, заключил Асадов.

https://uz.sputniknews.ru/20201201/Evrokomissiya-dosrochno-predostavila-Uzbekistanu-status-benefitsiara-GSP-15512780.html

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