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В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана
В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана
Гости высокого уровня из стран Центральной Азии, Китая и России примут участие в международной конференции. С видеообращением к гостям форума выступит Антонио... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T11:46+0500
2021-07-12T13:25+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На этой неделе в Узбекистан в рабочим визитом прибудет лидер Афганистана Ашраф Гани, а также — с официальным визитом глава правительства Пакистана Имран Хан. Они примут участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Об этом журналистам заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев планирует провести двусторонние встречи с лидерами Афганистана и Пакистана, а также с министрами иностранных дел ряда государств Центральной Азии, Китая, России.Также с видеообращением к гостям форума выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В общей сложности на международную конференцию в Ташкенте ждут свыше 600 гостей.Кроме того, Асадов заявил, что Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ и не получал приглашения от стран-участниц этой организации.Напомним, Узбекистан в 1992 году подписал Договор о коллективной безопасности, однако в 1999-м не стал продлевать свое участие в нем. В 2006 году Узбекистан повторно вступил в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил членство в организации.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html
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центральная азия

В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана

11:46 12.07.2021 (обновлено: 13:25 12.07.2021)
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© Instagram / Official Account of the Office of the President of AfghanistanПрезидент Афганистана Ашраф Гани и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания соглашения о сотрудничестве
Президент Афганистана Ашраф Гани и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания соглашения о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
Гости высокого уровня из стран Центральной Азии, Китая и России примут участие в международной конференции. С видеообращением к гостям форума выступит Антонио Гуттериш.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На этой неделе в Узбекистан в рабочим визитом прибудет лидер Афганистана Ашраф Гани, а также — с официальным визитом глава правительства Пакистана Имран Хан. Они примут участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Об этом журналистам заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Шавкат Мирзиёев планирует провести двусторонние встречи с лидерами Афганистана и Пакистана, а также с министрами иностранных дел ряда государств Центральной Азии, Китая, России.
Также с видеообращением к гостям форума выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В общей сложности на международную конференцию в Ташкенте ждут свыше 600 гостей.
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Кроме того, Асадов заявил, что Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ и не получал приглашения от стран-участниц этой организации.
Напомним, Узбекистан в 1992 году подписал Договор о коллективной безопасности, однако в 1999-м не стал продлевать свое участие в нем. В 2006 году Узбекистан повторно вступил в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил членство в организации.
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