https://uz.sputniknews.ru/20210712/mirziyoev-provedet-dvustoronnie-vstrechi-s-glavami-afganistana-i-pakistana--19638793.html

В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана

В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана

Гости высокого уровня из стран Центральной Азии, Китая и России примут участие в международной конференции. С видеообращением к гостям форума выступит Антонио... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T11:46+0500

2021-07-12T11:46+0500

2021-07-12T13:25+0500

политика

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На этой неделе в Узбекистан в рабочим визитом прибудет лидер Афганистана Ашраф Гани, а также — с официальным визитом глава правительства Пакистана Имран Хан. Они примут участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Об этом журналистам заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев планирует провести двусторонние встречи с лидерами Афганистана и Пакистана, а также с министрами иностранных дел ряда государств Центральной Азии, Китая, России.Также с видеообращением к гостям форума выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В общей сложности на международную конференцию в Ташкенте ждут свыше 600 гостей.Кроме того, Асадов заявил, что Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ и не получал приглашения от стран-участниц этой организации.Напомним, Узбекистан в 1992 году подписал Договор о коллективной безопасности, однако в 1999-м не стал продлевать свое участие в нем. В 2006 году Узбекистан повторно вступил в ОДКБ, но уже в 2012-м приостановил членство в организации.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html

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