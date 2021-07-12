https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-otkryl-knigu-zayavok-na-evrobondy-v-dollarax-i-sumax--istochnik-19641650.html

Узбекистан открыл книгу заявок на евробонды в долларах и сумах — источник

Узбекистан открыл книгу заявок на евробонды в долларах и сумах — источник

Совокупный объем размещения составит в эквиваленте 870 миллионов долларов. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T13:45+0500

2021-07-12T13:45+0500

2021-07-12T13:46+0500

экономика

евробонды

еврооблигации

инвестиции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан открыл книгу заявок инвесторов на еврооблигации, номинированные в долларах и сумах.Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в октябре 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах с погашением в июле 2024 года — около 14,5%. Узбекистан с 8 июля провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.В феврале 2019 года республика разместила дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Минфина, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.Долларовый десятилетний транш страна разместила в объеме 555 миллионов долларов под 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте — на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html

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евробонды, еврооблигации, инвестиции, узбекистан