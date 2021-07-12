https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-postavit-eksperiment-nad-mejdunarodnymi-perevozkami-19639373.html
Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца этого года. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:20+0500
2021-07-12T12:20+0500
2021-07-12T12:20+0500
общество
международные перевозки
таможня
эксперимент
перевозки
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление, предусматривающее внедрение в тестовом режиме системы слежения за товарами и транспортными средствами посредством электронных пломб. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца года.Данная система позволит своевременно принимать меры по пресечению незаконного проникновения товаров на таможенную территорию Узбекистана и обеспечить качественный контроль перемещаемых товаров и транспортных средств.Дистанционный контроль движения может проводиться:Электронные пломбы устанавливаются таможенными органами в грузовые отсеки транспортных средств на таможенном посту отправления, затем удаляются на посту места назначения. При этом исключается возможность выгрузки товаров и загрузки других товаров на транспортные средства.Электронные пломбы не могут быть установлены при:Кроме того, система дистанционного отслеживания не применяется к товарам, перевозимым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов (Женева, 1975 г.) с использованием книжки международных дорожных перевозок (МДП).В Узбекистане формируется система "цифровой таможни", в законодательство внедряются общепринятые международные нормы и стандарты в сфере таможенного дела.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnoy-programme-prodvijeniya-torgovli--18798211.html
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международные перевозки, таможня, эксперимент, перевозки, узбекистан
Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца этого года.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Правительство приняло постановление
, предусматривающее внедрение в тестовом режиме системы слежения за товарами и транспортными средствами посредством электронных пломб.
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца года.
Данная система позволит своевременно принимать меры по пресечению незаконного проникновения товаров на таможенную территорию Узбекистана и обеспечить качественный контроль перемещаемых товаров и транспортных средств.
Дистанционный контроль движения может проводиться:
при наличии рисков, установленных ГТК;
по оперативной информации правоохранительных и таможенных служб Узбекистана или зарубежных стран;
при обнаружении несоответствия в документах информации таможенного контроля;
по запросу отправителя, получателя или перевозчика.
Электронные пломбы устанавливаются таможенными органами в грузовые отсеки транспортных средств на таможенном посту отправления, затем удаляются на посту места назначения.
При этом исключается возможность выгрузки товаров и загрузки других товаров на транспортные средства.
Электронные пломбы не могут быть установлены при:
таможенном сопровождении товаров и транспортных средств;
транспортировке живых животных;
таможенном оформлении товаров на экспорт через автоматизированную информационную систему выпуска в обращение.
Кроме того, система дистанционного отслеживания не применяется к товарам, перевозимым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов (Женева, 1975 г.) с использованием книжки международных дорожных перевозок (МДП).
В Узбекистане формируется система "цифровой таможни", в законодательство внедряются общепринятые международные нормы и стандарты в сфере таможенного дела.