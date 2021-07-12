Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-postavit-eksperiment-nad-mejdunarodnymi-perevozkami-19639373.html
Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца этого года. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:20+0500
2021-07-12T12:20+0500
общество
международные перевозки
таможня
эксперимент
перевозки
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639548_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_e3e13f073f61a94c2c94827c896de9a5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление, предусматривающее внедрение в тестовом режиме системы слежения за товарами и транспортными средствами посредством электронных пломб. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца года.Данная система позволит своевременно принимать меры по пресечению незаконного проникновения товаров на таможенную территорию Узбекистана и обеспечить качественный контроль перемещаемых товаров и транспортных средств.Дистанционный контроль движения может проводиться:Электронные пломбы устанавливаются таможенными органами в грузовые отсеки транспортных средств на таможенном посту отправления, затем удаляются на посту места назначения. При этом исключается возможность выгрузки товаров и загрузки других товаров на транспортные средства.Электронные пломбы не могут быть установлены при:Кроме того, система дистанционного отслеживания не применяется к товарам, перевозимым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов (Женева, 1975 г.) с использованием книжки международных дорожных перевозок (МДП).В Узбекистане формируется система "цифровой таможни", в законодательство внедряются общепринятые международные нормы и стандарты в сфере таможенного дела.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnoy-programme-prodvijeniya-torgovli--18798211.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19639548_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7d1764e9b66612f60c7728660b72d1a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
международные перевозки, таможня, эксперимент, перевозки, узбекистан

Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками

12:20 12.07.2021
331
© СС0 / Unsplash / Guillaume BolducГрузы
Грузы - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© СС0 / Unsplash / Guillaume Bolduc
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца этого года.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление, предусматривающее внедрение в тестовом режиме системы слежения за товарами и транспортными средствами посредством электронных пломб.
Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца года.
Данная система позволит своевременно принимать меры по пресечению незаконного проникновения товаров на таможенную территорию Узбекистана и обеспечить качественный контроль перемещаемых товаров и транспортных средств.
Дистанционный контроль движения может проводиться:
при наличии рисков, установленных ГТК;
по оперативной информации правоохранительных и таможенных служб Узбекистана или зарубежных стран;
при обнаружении несоответствия в документах информации таможенного контроля;
по запросу отправителя, получателя или перевозчика.
Электронные пломбы устанавливаются таможенными органами в грузовые отсеки транспортных средств на таможенном посту отправления, затем удаляются на посту места назначения.
При этом исключается возможность выгрузки товаров и загрузки других товаров на транспортные средства.
Электронные пломбы не могут быть установлены при:
таможенном сопровождении товаров и транспортных средств;
транспортировке живых животных;
таможенном оформлении товаров на экспорт через автоматизированную информационную систему выпуска в обращение.
Кроме того, система дистанционного отслеживания не применяется к товарам, перевозимым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов (Женева, 1975 г.) с использованием книжки международных дорожных перевозок (МДП).
В Узбекистане формируется система "цифровой таможни", в законодательство внедряются общепринятые международные нормы и стандарты в сфере таможенного дела.
Переговоры делегации компании “DP World” и МИВТ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Экономика
Узбекистан присоединится к международной программе продвижения торговли
19 мая, 11:12
341
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:27В Узбекистане нет афганцев, незаконно перешедших границу, заявили в Ташкенте
13:07Асадов: Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ
12:59Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
12:42Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
12:40Миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил космическое путешествие — завораживающее видео
12:20Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками
11:57В Туркменистане вице-премьером по финансам и экономике стал сын Бердымухамедова
11:46В Узбекистан прибудут президент Афганистана и премьер-министр Пакистана
11:38Джахонгир Атаджанов завершит карьеру политика и даст концерт — видео
11:33После российской вакцины Венгрия злит Европу "русской АЭС"
10:55Что будет после бегства американцев из Афганистана
10:51Туркменистан опроверг сообщения о стягивании войск к границе с Афганистаном
10:29Иранский авиалайнер не смог приземлиться в Ташкенте из-за властей Туркменистана
09:56В Москве молитва в Курбан-хайит пройдет только в Соборной мечети и без прихожан
09:34В Ташкенте патрульный автомобиль попал в ДТП — комментарий ГУВД
ВчераРазруха и руины: Таджикистан оправляется от мощнейшего землетрясения — фото
ВчераUzbekistan Airways запустила "багажную" акцию для любителей Турции
ВчераИзраильтянам запретили путешествовать в Узбекистан и Беларусь
ВчераЖивущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи
ВчераПродавцы фруктов устроили поножовщину на рынке под Ташкентом — есть жертвы