https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-postavit-eksperiment-nad-mejdunarodnymi-perevozkami-19639373.html

Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками

Узбекистан "поставит эксперимент" над международными перевозками

Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца этого года. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T12:20+0500

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общество

международные перевозки

таможня

эксперимент

перевозки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление, предусматривающее внедрение в тестовом режиме системы слежения за товарами и транспортными средствами посредством электронных пломб. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до конца года.Данная система позволит своевременно принимать меры по пресечению незаконного проникновения товаров на таможенную территорию Узбекистана и обеспечить качественный контроль перемещаемых товаров и транспортных средств.Дистанционный контроль движения может проводиться:Электронные пломбы устанавливаются таможенными органами в грузовые отсеки транспортных средств на таможенном посту отправления, затем удаляются на посту места назначения. При этом исключается возможность выгрузки товаров и загрузки других товаров на транспортные средства.Электронные пломбы не могут быть установлены при:Кроме того, система дистанционного отслеживания не применяется к товарам, перевозимым в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов (Женева, 1975 г.) с использованием книжки международных дорожных перевозок (МДП).В Узбекистане формируется система "цифровой таможни", в законодательство внедряются общепринятые международные нормы и стандарты в сфере таможенного дела.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnoy-programme-prodvijeniya-torgovli--18798211.html

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международные перевозки, таможня, эксперимент, перевозки, узбекистан