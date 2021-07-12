https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-uzbekistane-usovershenstvuyut-deyatelnost-detskix-shkol-muzyki-i-iskusstv--19646542.html

В Узбекистане усовершенствуют деятельность детских школ музыки и искусств

В Узбекистане усовершенствуют деятельность детских школ музыки и искусств

Для реформирования системы музыкального образования будут рассмотрены методы усиления контроля за финансово-экономическим состоянием школ. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T16:15+0500

2021-07-12T16:15+0500

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культура

школы

министерство культуры

образование

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В главном управлении культуры Узбекистана состоялось заседание с участием первых заместителей директоров детских музыкальных школ и замдиректоров по воспитательной работе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. В ходе мероприятия участники встречи детально проанализированы достижения и недочеты в музыкальной образовательной сфере. В связи с чем были даны указания по разработке новых учебных пособий и рекомендаций для подготовки к очередному учебному году.Кроме того, на заседании были определены приоритеты развития образовательных учреждений и рассмотрены методы усиления контроля за финансово-экономическим состоянием школ: доходами, расходами и целевым использованием внебюджетных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistantsy-zanyali-prizovye-mesta-na-mejdunarodnom-muzykalnom-festivale-v-belarusi-19067317.html

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школы, министерство культуры, образование