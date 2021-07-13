https://uz.sputniknews.ru/20210713/19655758.html

Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана

Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана

Погибшими оказались 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. Причина смерти молодых людей предварительно не установлена. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T12:16+0500

2021-07-13T12:16+0500

2021-07-13T12:20+0500

россия

криминал

мигранты

санкт-петербург

таджикистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19655764_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d861d92599fdc9e2cecc71787e426d6.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские правоохранители обнаружили в лесополосе в поселке Понтонный в Ленинградской области тела двух подростков, сообщает 78.ru.Уточняется, что погибшими оказались выходцы из Центральной Азии. Среди них — 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. По данным региональных СМИ, девушка была примерной дочерью. Мать уточняет, что ранее она не сбегала и не уходила из дома.По факту гибели молодых людей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных версий является суицид.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного Кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

https://uz.sputniknews.ru/20210301/Zverskoe-ubiystvo-semi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-pod-podozreniem--migranty-16094425.html

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Nelegalnyy-migrant-zhestoko-izbil-i-ograbil-peterburzhtsa-na-ulitse-15783099.html

россия

санкт-петербург

таджикистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

криминал, мигранты, санкт-петербург, таджикистан, узбекистан