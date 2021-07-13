https://uz.sputniknews.ru/20210713/19655758.html
Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
Погибшими оказались 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. Причина смерти молодых людей предварительно не установлена. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T12:16+0500
2021-07-13T12:16+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские правоохранители обнаружили в лесополосе в поселке Понтонный в Ленинградской области тела двух подростков, сообщает 78.ru.Уточняется, что погибшими оказались выходцы из Центральной Азии. Среди них — 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. По данным региональных СМИ, девушка была примерной дочерью. Мать уточняет, что ранее она не сбегала и не уходила из дома.По факту гибели молодых людей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных версий является суицид.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного Кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Zverskoe-ubiystvo-semi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-pod-podozreniem--migranty-16094425.html
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криминал, мигранты, санкт-петербург, таджикистан, узбекистан
Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:16 13.07.2021 (обновлено: 12:20 13.07.2021)
Погибшими оказались 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. Причина смерти молодых людей предварительно не установлена.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Российские правоохранители обнаружили в лесополосе в поселке Понтонный в Ленинградской области тела двух подростков, сообщает 78.ru
.
Уточняется, что погибшими оказались выходцы из Центральной Азии. Среди них — 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец.
По данным региональных СМИ, девушка была примерной дочерью. Мать уточняет, что ранее она не сбегала и не уходила из дома.
По факту гибели молодых людей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных версий является суицид.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного Кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").