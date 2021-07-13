Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210713/19655758.html
Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
Погибшими оказались 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. Причина смерти молодых людей предварительно не установлена. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T12:16+0500
2021-07-13T12:20+0500
россия
криминал
мигранты
санкт-петербург
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19655764_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1d861d92599fdc9e2cecc71787e426d6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские правоохранители обнаружили в лесополосе в поселке Понтонный в Ленинградской области тела двух подростков, сообщает 78.ru.Уточняется, что погибшими оказались выходцы из Центральной Азии. Среди них — 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. По данным региональных СМИ, девушка была примерной дочерью. Мать уточняет, что ранее она не сбегала и не уходила из дома.По факту гибели молодых людей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных версий является суицид.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного Кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Zverskoe-ubiystvo-semi-v-Nizhegorodskoy-oblasti-pod-podozreniem--migranty-16094425.html
https://uz.sputniknews.ru/20210114/Nelegalnyy-migrant-zhestoko-izbil-i-ograbil-peterburzhtsa-na-ulitse-15783099.html
россия
санкт-петербург
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19655764_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a08390329df0e3cc20c773e11787b79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
криминал, мигранты, санкт-петербург, таджикистан, узбекистан

Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана

12:16 13.07.2021 (обновлено: 12:20 13.07.2021)
1543
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПатрулирование конной полицией улиц в Москве
Патрулирование конной полицией улиц в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Погибшими оказались 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец. Причина смерти молодых людей предварительно не установлена.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские правоохранители обнаружили в лесополосе в поселке Понтонный в Ленинградской области тела двух подростков, сообщает 78.ru.
Уточняется, что погибшими оказались выходцы из Центральной Азии. Среди них — 15-летняя уроженка Узбекистана и 19-летний таджикистанец.
По данным региональных СМИ, девушка была примерной дочерью. Мать уточняет, что ранее она не сбегала и не уходила из дома.
Горящие угли в камине - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
Россия
Зверское убийство семьи в Нижегородской области: под подозрением — мигранты
1 марта, 12:11
667
По факту гибели молодых людей ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одной из возможных версий является суицид.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 Уголовного Кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Ограбление - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2021
Россия
Нелегальный мигрант жестоко избил и ограбил петербуржца на улице
14 января, 12:55
269
100011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:11Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
13:22В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:19Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
12:38В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности
12:16Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:03В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
11:07Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
10:57После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь
10:50Франция испугалась возвращения героя из России
10:34Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
09:58На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
09:47Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло