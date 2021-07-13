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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/lavrov-v-dushanbe-obsudit-s-partnerami-po-shos-situatsiyu-v-afganistane-19655852.html
Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
Ситуация в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T11:07+0500
2021-07-13T11:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
душанбе
шос
мид рф
афганистан
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров направляется в Душанбе, где 13-14 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Партнеры обсудят ситуацию в Афганистане, которая стала стремительно ухудшаться на фоне вывода войск США, а также ход подготовки к встрече лидеров стран ШОС, которая запланирована на сентябрь.Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороны конкретных аспектов взаимодействия со странами ШОС в нынешних обстоятельствах.Ожидается, что по итогам этой встречи главы МИД государств-членов ШОС примут совместное заявление. Встреча откроет завершающий этап подготовки заседания совета глав государств-членов ШОС — мероприятие намечено на 16-17 сентября.Ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность со стороны международного сообщества. "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html
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душанбе, шос, мид рф, афганистан, сергей лавров

Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане

11:07 13.07.2021
1312
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Ситуация в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров направляется в Душанбе, где 13-14 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
Партнеры обсудят ситуацию в Афганистане, которая стала стремительно ухудшаться на фоне вывода войск США, а также ход подготовки к встрече лидеров стран ШОС, которая запланирована на сентябрь.
На 14 июля запланирована отдельная встреча глав МИД Организации с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром в формате Контактной группы "ШОС-Афганистан".
Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороны конкретных аспектов взаимодействия со странами ШОС в нынешних обстоятельствах.
Ожидается, что по итогам этой встречи главы МИД государств-членов ШОС примут совместное заявление.
Встреча откроет завершающий этап подготовки заседания совета глав государств-членов ШОС — мероприятие намечено на 16-17 сентября.
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Ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность со стороны международного сообщества. "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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