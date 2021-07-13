https://uz.sputniknews.ru/20210713/lavrov-v-dushanbe-obsudit-s-partnerami-po-shos-situatsiyu-v-afganistane-19655852.html

Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане

Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане

Ситуация в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T11:07+0500

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2021-07-13T11:07+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

душанбе

шос

мид рф

афганистан

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров направляется в Душанбе, где 13-14 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Партнеры обсудят ситуацию в Афганистане, которая стала стремительно ухудшаться на фоне вывода войск США, а также ход подготовки к встрече лидеров стран ШОС, которая запланирована на сентябрь.Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороны конкретных аспектов взаимодействия со странами ШОС в нынешних обстоятельствах.Ожидается, что по итогам этой встречи главы МИД государств-членов ШОС примут совместное заявление. Встреча откроет завершающий этап подготовки заседания совета глав государств-членов ШОС — мероприятие намечено на 16-17 сентября.Ситуация в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность со стороны международного сообщества. "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html

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душанбе, шос, мид рф, афганистан, сергей лавров