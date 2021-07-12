https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html

Как соседи реагируют на успехи талибов

Как соседи реагируют на успехи талибов

Значительное расширение зоны влияния талибов в Афганистане вызвало неоднозначную реакцию сопредельных стран. Очевидные успехи террористов в боях с... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T21:49+0500

2021-07-12T21:49+0500

2021-07-12T21:49+0500

туркменистан

китай

индия

иран

пакистан

таджикистан

узбекистан

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

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Ситуация в Афганистане развивается по тревожному сценарию. Кабул в ночь на 10 июля призвал внешних партнеров, с отдельным упоминанием ближайших соседей Индии и Китая, технически (без вмешательства во внутренние дела страны) помочь афганской армии и силам безопасности в борьбе с терроризмом. Однако партнеры дистанцируются, и стремятся сохранить нейтралитет.Практически одновременно официальный представитель ООН выразил обеспокоенность захватом талибами ряда ключевых переходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Варианты какой-либо практической консолидированной помощи (миротворческой операции) не обсуждаются, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в пятницу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром заявил: "Талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном и Таджикистаном. Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер". И уточнил, что обстановка в ИРА беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников".Глава МИД Индии отметил, что ситуация в Афганистане "привлекает наше серьезное внимание, так как она имеет прямые последствия для региональной безопасности" и "кто бы ни управлял Афганистаном, он должен быть легитимен".Ранее сопредельные Китай, Иран и Пакистан призвали к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск в целях "плавного изменения ситуации" в Афганистане. Вывод практически завершен. Мы наблюдаем решительные шаги талибов к силовому и полному захвату власти в стране, принудительному форматированию Исламской республики в "исламский эмират". Без предусмотренных соглашением в Дохе переговоров с действующим правительством и другими политическими оппонентами, без запасных вариантов какого-либо иного государственного устройства. Ближайшие соседи реагируют по-разному.Загадочный ТуркменистанТалибы захватили КПП на границе с Туркменистаном 9 июля, и развивают успех в приграничных северных провинциях Афганистана. Это вынуждает Ашхабад предпринимать особые меры безопасности. СМИ сообщают, что туркменское военное командование перебросило дополнительные войска на юг Марыйского велаята. В районе города Серхетабат у реки Кушка сосредоточены танковый батальон, артиллерия, спецназ и несколько других подразделений с бронетехникой.Реакция вполне закономерная и ожидаемая, но Министерство иностранных дел Туркменистана 11 июля опровергло информацию об обострении ситуации на афганской границе, стягивании к ней вооруженных сил и военной техники. Ашхабад заявил: "Благодаря братским отношениям двух соседних государств и их народов, туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества".Восток – дело тонкое. Туркменская сторона традиционно ладит с движением "Талибан"*, и одновременно сохраняет добрососедские отношения с официальным Кабулом. Представители "Талибана"* 10 июля во второй раз побывали в Ашхабаде, где провели переговоры с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым. Этот факт подтвердил представитель политического офиса талибов в Катаре Мохаммад Наим Вардак. Туркменистан не желает злить официальный Кабул, и все же на переговорах с талибами обсуждались вопросы взаимной безопасности и варианты блокирования возможного потока беженцев.МИД Туркменистана 7 июля организовал конференцию представителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии для обсуждения совместных действий по стабилизации ситуации в Афганистане. Ранее (1 июля) туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание Совета безопасности, на котором обсуждались, в частности, размещение ракетных установок в Марыйском и Лебапском велаятах – на расстоянии 130 км от границы, переброска на военный аэродром Мары-2 дополнительной авиатехники – штурмовиков, вертолетов и пункта управления ударной авиагруппой.Суровый УзбекистанНа фоне обострения боевых действий в сопредельном Афганистане самая могущественная в регионе узбекская армия (по версии рейтинга Global Firepower) приведена в полную боеготовность. При этом Республика Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ. Пресс-секретарь президента страны и замглавы его администрации Шерзод Асадов в ходе брифинга 12 июля заявил: "Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации".Заявление выглядит некой демонстрацией согласия на контакт с вероятной "новой властью" в Афганистане, без ущерба для отношений с действующим правительством ИРА. Доброжелательный нейтралитет в готовности к немедленному военному ответу, если нарушения границы с афганской стороны примут угрожающий безопасности РУ характер. Напомню, в ходе боев с талибами с 23 июня десятки афганских пограничников и солдат периодически "отступают" на территорию Узбекистана, их принципиально отправляют обратно. Нейтралитет достаточно суров.Одновременно в Узбекистане наиболее подготовленные командиры мотострелковых, артиллерийских, инженерных подразделений российского Центрального военного округа делятся с местными коллегами сирийским боевым опытом. В программе – занятия по управлению огнем артиллерии с применением технических средств разведки, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных бронетранспортеров БТР-82, упражнения контрольных стрельб из гранатометов, дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений.Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан не примет возвращение Исламского Эмирата, но у афганского кризиса нет военного решения. И важно, чтобы Афганистан стал интегрированной частью Центральной Азии. Для этого необходим "единый региональный и международный подход к мирному процессу в Афганистане". Чрезвычайно сложная схема урегулирования, со многими неизвестными. В республике "Талибан"* официально не считается террористической организацией, однако на видео талибов, записанном в провинции Фарьяб, рядовые боевики разговаривают на узбекском языке, и это серьезный сигнал для Ташкента.Горячий ТаджикистанБои в северных провинциях Афганистана, стрельба на границе – в 150 км от Душанбе – вызывает серьезную обеспокоенность Душанбе. Таджикская армия призвала 20 тысяч военнослужащих запаса для укрепления южных рубежей. Инженерное оборудование таджикско-афганской границы общей протяженностью более 1300 км образцовым не является, и более 900 км границы с южной стороны – контролируют талибы. Вместе с потоком афганских беженцев растет опасность проникновения в Таджикистан террористов и наркотиков. Душанбе менее других столиц Центральной Азии склонен к демонстрации дружелюбия в отношении "Талибана"*.В боях с террористами ежедневно гибнут десятки солдат и офицеров национальных сил безопасности ИРА, наступление талибов в большинстве афганских провинций спровоцировало повышение активности боевиков "Аль-Каиды"* – группировка использует самодельные взрывные устройства, заминированные автомобили и смертников. В серии недавних терактов погибли десятки военнослужащих и мирных жителей.Кроме того, в Афганистане сейчас до 10 тысяч недобитых боевиков ИГ*, сбежавших из Сирии и Ирака: таджики, кыргызы, узбеки, уйгуры, выходцы с Кавказа – все эти люди могут перейти границу, и оказаться в Таджикистане и других странах Центральной Азии. Не исключено, что перед выходом из Афганистана спецслужбы США намеренно "посеяли" боевиков ИГ* в приграничных провинциях Бадахшан и Тахар – для дестабилизации региона.Афганская война напрямую пока не затронула страны ОДКБ, и все-таки жители Таджикистана испытывают большую тревогу, и считают, что уверениям "Талибана"* о нерушимости границ соседних стран можно верить лишь до тех пор, пока они не решат свои внутренние проблемы. Учитывая вероятность взрыва "афганского котла", Минобороны РФ в течение десяти минувших дней проводит серию разнородных маневров на южном направлении. Россия готова в любой момент задействовать подразделения 201-й военной базы для обеспечения безопасности Таджикистана. Оперативная группа ОДКБ действует непосредственно на таджикско-афганской границе.Решительный ИранТалибы начали брать под контроль границу с Ираном 9 июля. Тегеран перебросил на границу с Афганистаном 65-ю воздушно-десантную бригаду спецназначения и тяжелую бронетехнику, включая танки Т-72С и БМП-2. При этом пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде заверил, что обстановка в приграничных с Афганистаном районах страны находится под контролем, несмотря на приближение фронта.После захвата талибами пограничных пунктов пропуска Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи несколько афганских специалистов перешли на иранскую территорию в поисках убежища. Таможенное управление Исламской Республики Иран настоятельно рекомендовало предприятиям не отправлять экспортные грузы через пункты пропуска на границе с Афганистаном после захвата их талибами.Отношение Тегерана к афганским "строителям эмирата" особое. Шиитский Иран не готов легализовать фундаменталистскую суннитскую модель "государства" талибов, и много лет жестко борется с афганским наркотрафиком, который контролирует "Талибан"* (даже смертная казнь не останавливает курьеров на границе). По оценкам ООН, ежегодный доход афганских наркобаронов составляет около 70 млрд долларов, и они платят талибам 10% "налога" за выращивание и продажу опиатов. После ухода американцев проблем станет больше. А если полностью искоренить наркопроизводство, нищих в Афганистане станет до 95% населения. Следовательно, в обозримой перспективе Иран не ждет ничего хорошего от "новой власти" в сопредельной стране.Пакистан, Китай, Индия – "бермудский треугольник" АзииБолее всего "белых пятен" в отношениях талибов с Китаем, Пакистаном, Индией. Три сопредельные с Афганистаном страны имеют население в целом свыше 3 млрд человек, и огромное военно-политическое и экономическое влияние на Кабул. Если бы позиции Пекина, Исламабада и Нью-Дели можно было привести к общему знаменателю, война в Афганистане навсегда закончилась бы еще в прошлом веке.Под огнем талибов за одни сутки более 160 афганских военнослужащих перешли на территорию Пакистана, при поддержке которого в 1994 году зародилось и быстро окрепло движение "Талибан"* (взятие Кабула – уже в 1996-м). Сегодня Исламабад делает вид, что не имеет на "учеников" никакого влияния. Однако основатель родственной "Талибану"* организации "Аль-Каида"* Усама бен-Ладен до самой смерти проживал с семьей в доме, располагавшемся в 1300 метрах от Пакистанской военной академии в Абботтабаде, и это ярко свидетельствует о неких "базовых ценностях" и управляемости террористических организаций.Разумеется, пакистанские интересы в Центральной и Южной Азии не часто совпадают с китайскими и индийскими. Индия и Китай антагонистичны в развитии, и настроены использовать "афганскую карту" в своих национальных интересах.Китайская газета Global Times пишет: "Как важный сосед и крупная держава, Китай не может сидеть, сложа руки и держаться в стороне от афганских дел". И все же пойдет своим путем. Что это значит?По информации издания Financial Times, Китай предложил талибам сотрудничество в Афганистане, но в обмен им нужно отказаться от сотрудничества с уйгурским "Исламским движением Восточного Туркестана". Вероятно, Пекин беспокоит будущее "Великого шелкового пути", экономика, но не идеология и государственные проекты талибов.Индия решительно настроена на сотрудничество с действующим правительством в Кабуле, и не приемлет дипломатических реверансов нелигитимному "Талибану"*. Таким образом, три упомянутые сопредельные и весьма могущественные страны объективно гарантируют Афганистану лишь длительный период нестабильности. Полагаю, рикошетом достанется всем ближайшим соседям.* – террористическая организация, запрещенная в России.

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https://uz.sputniknews.ru/20210706/ekspert-otsenil-chem-zakonchitsya-protivostoyanie-kabula-i-talibana--video-19556025.html

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туркменистан, китай, индия, иран, пакистан, таджикистан, узбекистан, радикальное движение "талибан"