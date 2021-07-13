https://uz.sputniknews.ru/20210713/metro-tashkenta-popolnitsya-esche-10-rossiyskimi-poezdami-19659319.html
Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
Пассажирские составы позволят перевозить 95,6 миллиона человек ежегодно. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:28+0500
2021-07-13T14:28+0500
2021-07-13T14:58+0500
общество
ташкентский метрополитен
метро
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_83995012e2370ff52d927e522159a791.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление об утверждении технико-экономических показателей и возврату кредитных средств по проекту "Закупка десяти четырехвагонных поездов".ОАО "Узбекистон темир йуллари" поручено доставить до 1 декабря от ОАО "Метровагонмаш" (Россия) десять поездов для ташкентского метро.Кредит "ВЭБ РФ" предоставлен на 11 лет по ставке, а займ Росэксимбанка – на 12 лет.По данным ТЭО проекта, 10 поездов позволят перевозить 95,6 миллиона пассажиров в год.Подписание соглашения по проекту состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром", прошедшей в Ташкенте 5−7 апреля.Четырехвагонный поезд метрополитена состоит из двух основных вагонов с одним двигателем, одного промежуточного электродвигателя и одного промежуточного немоторного вагона.В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" завершил поставку пяти составов поездов для метрополитена Ташкента. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа (22,14 миллиона) и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (5,54 миллиона евро).
https://uz.sputniknews.ru/20210602/poezda-tashkentskogo-metro-snizyat-skorost-iz-za-jary-19038489.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_164a43ef0bc4f6d89d86bbf8977bb119.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский метрополитен, метро, поезд
Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:28 13.07.2021 (обновлено: 14:58 13.07.2021)
Пассажирские составы позволят перевозить 95,6 миллиона человек ежегодно.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Правительство приняло постановление
об утверждении технико-экономических показателей и возврату кредитных средств по проекту "Закупка десяти четырехвагонных поездов".
ОАО "Узбекистон темир йуллари" поручено доставить до 1 декабря от ОАО "Метровагонмаш" (Россия) десять поездов для ташкентского метро.
Общая стоимость проекта составляет 63,7 миллиона евро, из них 8,7 миллиона – средства госбюджета, 30,5 миллиона – кредит государственной корпорации развития России "ВЭБ.РФ", еще 24,5 миллиона – кредит АО "Росэксимбанк".
Кредит "ВЭБ РФ" предоставлен на 11 лет по ставке, а займ Росэксимбанка – на 12 лет.
По данным ТЭО проекта, 10 поездов позволят перевозить 95,6 миллиона пассажиров в год.
Подписание соглашения по проекту состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром", прошедшей в Ташкенте 5−7 апреля.
Четырехвагонный поезд метрополитена состоит из двух основных вагонов с одним двигателем, одного промежуточного электродвигателя и одного промежуточного немоторного вагона.
В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" завершил поставку пяти составов поездов для метрополитена Ташкента. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа (22,14 миллиона) и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (5,54 миллиона евро).