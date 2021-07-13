Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210713/metro-tashkenta-popolnitsya-esche-10-rossiyskimi-poezdami-19659319.html
Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
Пассажирские составы позволят перевозить 95,6 миллиона человек ежегодно. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:28+0500
2021-07-13T14:58+0500
общество
ташкентский метрополитен
метро
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_83995012e2370ff52d927e522159a791.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление об утверждении технико-экономических показателей и возврату кредитных средств по проекту "Закупка десяти четырехвагонных поездов".ОАО "Узбекистон темир йуллари" поручено доставить до 1 декабря от ОАО "Метровагонмаш" (Россия) десять поездов для ташкентского метро.Кредит "ВЭБ РФ" предоставлен на 11 лет по ставке, а займ Росэксимбанка – на 12 лет.По данным ТЭО проекта, 10 поездов позволят перевозить 95,6 миллиона пассажиров в год.Подписание соглашения по проекту состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром", прошедшей в Ташкенте 5−7 апреля.Четырехвагонный поезд метрополитена состоит из двух основных вагонов с одним двигателем, одного промежуточного электродвигателя и одного промежуточного немоторного вагона.В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" завершил поставку пяти составов поездов для метрополитена Ташкента. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа (22,14 миллиона) и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (5,54 миллиона евро).
https://uz.sputniknews.ru/20210602/poezda-tashkentskogo-metro-snizyat-skorost-iz-za-jary-19038489.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_164a43ef0bc4f6d89d86bbf8977bb119.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентский метрополитен, метро, поезд

Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами

14:28 13.07.2021 (обновлено: 14:58 13.07.2021)
803
© Sputnik / Владимир АстапковичПассажиры в поезде метро
Пассажиры в поезде метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
Пассажирские составы позволят перевозить 95,6 миллиона человек ежегодно.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление об утверждении технико-экономических показателей и возврату кредитных средств по проекту "Закупка десяти четырехвагонных поездов".
ОАО "Узбекистон темир йуллари" поручено доставить до 1 декабря от ОАО "Метровагонмаш" (Россия) десять поездов для ташкентского метро.
Общая стоимость проекта составляет 63,7 миллиона евро, из них 8,7 миллиона – средства госбюджета, 30,5 миллиона – кредит государственной корпорации развития России "ВЭБ.РФ", еще 24,5 миллиона – кредит АО "Росэксимбанк".
Кредит "ВЭБ РФ" предоставлен на 11 лет по ставке, а займ Росэксимбанка – на 12 лет.
По данным ТЭО проекта, 10 поездов позволят перевозить 95,6 миллиона пассажиров в год.
Подписание соглашения по проекту состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром", прошедшей в Ташкенте 5−7 апреля.
Пассажиры в поезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Общество
Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
2 июня, 10:09
5642
Четырехвагонный поезд метрополитена состоит из двух основных вагонов с одним двигателем, одного промежуточного электродвигателя и одного промежуточного немоторного вагона.
В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" завершил поставку пяти составов поездов для метрополитена Ташкента. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа (22,14 миллиона) и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (5,54 миллиона евро).
500010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:11Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
13:22В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:19Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
12:38В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности
12:16Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:03В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
11:07Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
10:57После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь
10:50Франция испугалась возвращения героя из России
10:34Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
09:58На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
09:47Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло