https://uz.sputniknews.ru/20210713/metro-tashkenta-popolnitsya-esche-10-rossiyskimi-poezdami-19659319.html

Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами

Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами

Пассажирские составы позволят перевозить 95,6 миллиона человек ежегодно. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T14:28+0500

2021-07-13T14:28+0500

2021-07-13T14:58+0500

общество

ташкентский метрополитен

метро

поезд

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Правительство приняло постановление об утверждении технико-экономических показателей и возврату кредитных средств по проекту "Закупка десяти четырехвагонных поездов".ОАО "Узбекистон темир йуллари" поручено доставить до 1 декабря от ОАО "Метровагонмаш" (Россия) десять поездов для ташкентского метро.Кредит "ВЭБ РФ" предоставлен на 11 лет по ставке, а займ Росэксимбанка – на 12 лет.По данным ТЭО проекта, 10 поездов позволят перевозить 95,6 миллиона пассажиров в год.Подписание соглашения по проекту состоялось в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром", прошедшей в Ташкенте 5−7 апреля.Четырехвагонный поезд метрополитена состоит из двух основных вагонов с одним двигателем, одного промежуточного электродвигателя и одного промежуточного немоторного вагона.В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" завершил поставку пяти составов поездов для метрополитена Ташкента. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа (22,14 миллиона) и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (5,54 миллиона евро).

https://uz.sputniknews.ru/20210602/poezda-tashkentskogo-metro-snizyat-skorost-iz-za-jary-19038489.html

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ташкентский метрополитен, метро, поезд