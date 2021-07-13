https://uz.sputniknews.ru/20210713/pochemu-ekipaji-skoroy-opazdyvayut-na-vyzovy--otvet-medeksperta--19666430.html

Почему экипажи "скорой" опаздывают на вызовы — ответ медэксперта

Почему экипажи "скорой" опаздывают на вызовы — ответ медэксперта

Ситуацию разъяснил главный врач станции скорой помощи Ташкентского центра экстренной медпомощи РНЦЭМП Дониер Бурибаев. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T19:47+0500

2021-07-13T19:47+0500

2021-07-13T19:51+0500

общество

скорая помощь

министерство здравоохранения узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Главный врач станции скорой помощи Ташкентского центра экстренной медицинской помощи РНЦЭМП Дониер Бурибаев заявил, что в столице увеличилось количество звонков в 103. "Сейчас в колл-центр городской службы скорой помощи в день обращаются в среднем 5–5,1 тысяча человек. В частности, за последние пять дней (с 8 по 12 июля) поступил 26 221 звонок, из которых около 2340 пациентам с симптомами пневмонии, подозрением или диагностированием коронавируса и других инфекционных заболеваний была оказана качественная неотложная помощь", - пишет Бурибаев в своем Telegram-канале.По данным эксперта, сейчас парк городской службы скорой помощи уже пополнился 65 новыми автомобилями. Кроме того, сформированы дополнительные бригады медперсонала и увеличено количество операторов колл-центра ташкентской службы до 80 человек.К тому же Дониер Бурибаев сообщил, что в Ташкенте также участились случаи повторных вызовов скорой помощи, которые влияют на производительность работы."В последнее время на один и тот же адрес неоднократно звонят из разных мест. Звонят сначала члены семьи, потом друзья, соседи. Следует отметить, что подобные случаи усложняют работу службы скорой помощи, которая работает в столь плотном графике во время пандемии, и увеличивают загруженность бригады 103", - подчеркнул главврач.В связи с повторными звонками по одному адресу могут одновременно отправиться сразу две, три или даже четыре машины скорой помощи, добавил Бурбиев. По его словам, полностью автоматизированная система управления позволяет заносить каждый звонок в базу данных, поэтому нет необходимости в повторных звонках, уточнил эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20190919/V-Minzdrave-Uzbekistana-pozhalovalis-na-bezotvetstvennykh-patsientov-12453673.html

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скорая помощь, министерство здравоохранения узбекистана, ташкент