https://uz.sputniknews.ru/20210713/politsiya-moskvy-byla-v-kurse-o-predstoyaschey-massovoy-potasovke-migrantov-19660256.html

Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов

Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов

В правоохранительные органы позвонил неизвестный. Он рассказал сотрудникам силового ведомства о том, что в столице РФ идет подготовка к массовой драке. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T14:35+0500

2021-07-13T14:35+0500

2021-07-13T14:49+0500

россия

трудовые мигранты

мвд россии

драка

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/757/47/7574735_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_d608eec7695034cb0833bbfc39d5d626.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне массовой драки выходцев из Средней Азии в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и рассказал о предстоящей потасовке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Двенадцатого июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — заявил спикер.По его словам, обратившийся в полицию отказался представиться. Незнакомец пояснил, что информацию он получил в одном из чатов в WhatsApp, куда его сначала добавили, но затем удалили.Сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы сразу после поступившего анонимного звонка. В ходе осмотра территории они не обнаружили массового скопления людей.Однако конфликт у метро "Кузьминки" действительно состоялся, но только ночью. По предварительным данным, в драке участвовали уроженцы Таджикистана и Кыргызстана. В результате потасовки были задержаны 102 выходца из Средней Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20191125/Lopaty-i-lomy-v-Moskve-proizoshla-massovaya-draka-dvornikov-video-12866164.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

трудовые мигранты, мвд россии, драка, москва