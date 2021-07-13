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Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
В правоохранительные органы позвонил неизвестный. Он рассказал сотрудникам силового ведомства о том, что в столице РФ идет подготовка к массовой драке. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:35+0500
2021-07-13T14:49+0500
россия
трудовые мигранты
мвд россии
драка
москва
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне массовой драки выходцев из Средней Азии в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и рассказал о предстоящей потасовке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Двенадцатого июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — заявил спикер.По его словам, обратившийся в полицию отказался представиться. Незнакомец пояснил, что информацию он получил в одном из чатов в WhatsApp, куда его сначала добавили, но затем удалили.Сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы сразу после поступившего анонимного звонка. В ходе осмотра территории они не обнаружили массового скопления людей.Однако конфликт у метро "Кузьминки" действительно состоялся, но только ночью. По предварительным данным, в драке участвовали уроженцы Таджикистана и Кыргызстана. В результате потасовки были задержаны 102 выходца из Средней Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20191125/Lopaty-i-lomy-v-Moskve-proizoshla-massovaya-draka-dvornikov-video-12866164.html
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трудовые мигранты, мвд россии, драка, москва

Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов

14:35 13.07.2021 (обновлено: 14:49 13.07.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото
Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
В правоохранительные органы позвонил неизвестный. Он рассказал сотрудникам силового ведомства о том, что в столице РФ идет подготовка к массовой драке.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне массовой драки выходцев из Средней Азии в Кузьминках неизвестный позвонил в полицию и рассказал о предстоящей потасовке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Двенадцатого июля около 19.44 в УВД на метрополитене поступило сообщение, что у метро "Кузминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек", — заявил спикер.
По его словам, обратившийся в полицию отказался представиться. Незнакомец пояснил, что информацию он получил в одном из чатов в WhatsApp, куда его сначала добавили, но затем удалили.
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Сотрудники правоохранительных органов обследовали станцию метро и прилегающие к ней районы сразу после поступившего анонимного звонка. В ходе осмотра территории они не обнаружили массового скопления людей.
Однако конфликт у метро "Кузьминки" действительно состоялся, но только ночью. По предварительным данным, в драке участвовали уроженцы Таджикистана и Кыргызстана. В результате потасовки были задержаны 102 выходца из Средней Азии.
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