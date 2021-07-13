https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-moskve-trudovye-migranty-ustroili-massovuyu-draku-19658509.html
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
Инцидент случился у метро "Кузьминки". В потасовке приняли участие около 150 человек. Есть пострадавшие. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T13:22+0500
2021-07-13T13:22+0500
2021-07-13T13:49+0500
россия
трудовые мигранты
драка
москва
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Москве произошла массовая драка с участием мигрантов, передает Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на местные СМИ. "В потасовке у метро "Кузьминки" участвовало около 150 человек", — информируется в сообщении. По предварительным данным, конфликт разгорелся между уроженцами Таджикистана и Кыргызстана. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь была оказана на месте. По данным РИА Новости, задержаны 102 выходца из Средней Азии. В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности.В мае этого года подобная массовая драка произошла в Приморском районе Петербурга на пересечении улиц Репищева и Вербной. В правоохранительные органы были доставлены 45 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20201215/Migrant-ubivshiy-cheloveka-v-massovoy-drake-v-Moskve-poluchil-15-let-15606200.html
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трудовые мигранты, драка, москва
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:22 13.07.2021 (обновлено: 13:49 13.07.2021)
Инцидент случился у метро "Кузьминки". В потасовке приняли участие около 150 человек. Есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В Москве произошла массовая драка с участием мигрантов, передает
Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на местные СМИ.
"В потасовке у метро "Кузьминки" участвовало около 150 человек", — информируется в сообщении.
По предварительным данным, конфликт разгорелся между уроженцами Таджикистана и Кыргызстана.
Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь была оказана на месте. По данным
РИА Новости, задержаны 102 выходца из Средней Азии. В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности.
В мае этого года подобная массовая драка произошла
в Приморском районе Петербурга на пересечении улиц Репищева и Вербной. В правоохранительные органы были доставлены 45 человек.