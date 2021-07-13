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Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор
Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор
Причиной ограничительных мер стал выявленный в томатах и перце из Бухарской области вирус коричневой морщинистости. Он может нанести серьезный урон сельскому... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T21:48+0500
2021-07-13T21:48+0500
экономика
сельское хозяйство
бухарская область
овощи
россельхознадзор
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Россельхознадзор снова ввел ограничения на поставки в Россию овощей из Узбекистана. На этот раз под временным запретом оказались томаты и перцы из Бухарской области. Об этом сказано на сайте российского ведомства."Россельхознадзор с 15 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию плодов томатов и перцев происхождением из Бухарской области Республики Узбекистан", - сообщается в пресс-релизе.Такое решение принято потому что в плодах томатов из этого региона вновь выявили вирус коричневой морщинистости.Овощи, которые уже отгрузи, допускаются к ввозу на территорию России только после благополучного прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы. Сейчас ограничения на поставки томатов и перца в РФ действуют применительно к ряду других областей Узбекистана.Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/rf-dala-zelenyy-svet-esche-17-uzbekskim-predpriyatiyam-po-vyraschivaniyu-tomatov-18316350.html
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сельское хозяйство, бухарская область, овощи, россельхознадзор

Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор

21:48 13.07.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Причиной ограничительных мер стал выявленный в томатах и перце из Бухарской области вирус коричневой морщинистости. Он может нанести серьезный урон сельскому хозяйству РФ.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Россельхознадзор снова ввел ограничения на поставки в Россию овощей из Узбекистана. На этот раз под временным запретом оказались томаты и перцы из Бухарской области. Об этом сказано на сайте российского ведомства.
"Россельхознадзор с 15 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию плодов томатов и перцев происхождением из Бухарской области Республики Узбекистан", - сообщается в пресс-релизе.
Такое решение принято потому что в плодах томатов из этого региона вновь выявили вирус коричневой морщинистости.
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Овощи, которые уже отгрузи, допускаются к ввозу на территорию России только после благополучного прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы.
Для справки:

Вирус коричневой морщинистости плодов томата внесен в перечень карантинных объектов для России и стран ЕАЭС с 7 июля 2021 года.

Заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, в отдельных случаях приводит к полной потере урожая в теплице. Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой. Занос данного вируса в тепличные хозяйства России может полностью нивелировать многомиллионные субсидии государства в тепличное овощеводство России.

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Сейчас ограничения на поставки томатов и перца в РФ действуют применительно к ряду других областей Узбекистана.
Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.
Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
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