https://uz.sputniknews.ru/20210713/postavki-tomatov-i-pertsa-iz-uzbekistana-v-rf-ogranicheny--rosselxoznadzor-19667757.html

Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор

Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор

Причиной ограничительных мер стал выявленный в томатах и перце из Бухарской области вирус коричневой морщинистости. Он может нанести серьезный урон сельскому... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T21:48+0500

2021-07-13T21:48+0500

2021-07-13T21:48+0500

экономика

сельское хозяйство

бухарская область

овощи

россельхознадзор

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Россельхознадзор снова ввел ограничения на поставки в Россию овощей из Узбекистана. На этот раз под временным запретом оказались томаты и перцы из Бухарской области. Об этом сказано на сайте российского ведомства."Россельхознадзор с 15 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию плодов томатов и перцев происхождением из Бухарской области Республики Узбекистан", - сообщается в пресс-релизе.Такое решение принято потому что в плодах томатов из этого региона вновь выявили вирус коричневой морщинистости.Овощи, которые уже отгрузи, допускаются к ввозу на территорию России только после благополучного прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы. Сейчас ограничения на поставки томатов и перца в РФ действуют применительно к ряду других областей Узбекистана.Напомним, ввоз в РФ томатов и перцев из Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областей был запрещен в конце 2020 года.Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.

https://uz.sputniknews.ru/20210414/rf-dala-zelenyy-svet-esche-17-uzbekskim-predpriyatiyam-po-vyraschivaniyu-tomatov-18316350.html

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сельское хозяйство, бухарская область, овощи, россельхознадзор