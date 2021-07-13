https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistan-razmeschaet-10-letnie-evrobondy-na-635-mln-i-25-trln-sumov-19653200.html

Узбекистан размещает 10-летние евробонды на $635 млн и 2,5 трлн сумов

Узбекистан размещает 10-летние евробонды на $635 млн и 2,5 трлн сумов

Заявки инвесторов республика собирала в понедельник. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T09:31+0500

2021-07-13T09:31+0500

2021-07-13T09:48+0500

экономика

евробонды

еврооблигации

инвестиции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан размещает 10-летние еврооблигации в объеме 635 миллионов долларов с доходностью 3,9% и трехлетние евробонды на 2,5 триллиона сумов (около 235 миллионов долларов) под 14%.Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.Заявки инвесторов Узбекистан собирал в понедельник. С 8 июля Узбекистан провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.В феврале 2019 года республика разместила дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. В итоге спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html

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евробонды, еврооблигации, инвестиции, узбекистан