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https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistan-razmeschaet-10-letnie-evrobondy-na-635-mln-i-25-trln-sumov-19653200.html
Узбекистан размещает 10-летние евробонды на $635 млн и 2,5 трлн сумов
Узбекистан размещает 10-летние евробонды на $635 млн и 2,5 трлн сумов
Заявки инвесторов республика собирала в понедельник. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T09:31+0500
2021-07-13T09:48+0500
экономика
евробонды
еврооблигации
инвестиции
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан размещает 10-летние еврооблигации в объеме 635 миллионов долларов с доходностью 3,9% и трехлетние евробонды на 2,5 триллиона сумов (около 235 миллионов долларов) под 14%.Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.Заявки инвесторов Узбекистан собирал в понедельник. С 8 июля Узбекистан провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.В феврале 2019 года республика разместила дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. В итоге спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html
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евробонды, еврооблигации, инвестиции, узбекистан

Узбекистан размещает 10-летние евробонды на $635 млн и 2,5 трлн сумов

09:31 13.07.2021 (обновлено: 09:48 13.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Заявки инвесторов республика собирала в понедельник.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан размещает 10-летние еврооблигации в объеме 635 миллионов долларов с доходностью 3,9% и трехлетние евробонды на 2,5 триллиона сумов (около 235 миллионов долларов) под 14%.
Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.
Заявки инвесторов Узбекистан собирал в понедельник.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в октябре 2031 года составлял 4,25-4,375%, евробондов в сумах с погашением в июле 2024-го — около 14,5%. Совокупный объем размещения изначально планировался объемом в эквиваленте 870 миллионов долларов.

С 8 июля Узбекистан провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.
В феврале 2019 года республика разместила дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. В итоге спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.
В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.
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