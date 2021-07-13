https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistanskie-akademicheskie-grebtsy-vpervye-stali-prizerami-chm-19665628.html

Узбекистанские академические гребцы впервые стали призерами ЧМ

Узбекистанские академические гребцы впервые стали призерами ЧМ

Во вторник узбекских спортсменов в торжественной обстановке встречали в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T19:04+0500

2021-07-13T19:04+0500

2021-07-13T19:04+0500

спорт

академическая гребля

чехия

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Ташкенте встретили узбекских спортсменов, которым впервые удалось завоевать для Узбекистана призовое место на чемпионате мира по академической гребле, сообщает Национальный Олимпийский комитет.Чемпионат мира U23 проходил 7-11 июля в чешском городе Рачица. Узбекистан представляла пара Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова. Спортсмены выступали в направлении BLM2 и финишировали в финале третьими, завоевав таким образом бронзовую медаль.По данным НОК, узбекским спортсменам впервые удалось подняться на пьедестал почета соревнования подобного уровня. Во вторник призеров в торжественной обстановке встречали в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.В церемонии приняли участие представители федерации ROWING & CANOE, родные и близкие спортсменов и СМИ.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/na-kubke-vyzova-v-moskve-uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-tri-medali-19664807.html

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академическая гребля, чехия, национальный олимпийский комитет узбекистана