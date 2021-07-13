Спорт
Узбекистанские академические гребцы впервые стали призерами ЧМ
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Во вторник узбекских спортсменов в торжественной обстановке встречали в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Ташкенте встретили узбекских спортсменов, которым впервые удалось завоевать для Узбекистана призовое место на чемпионате мира по академической гребле, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
Чемпионат мира U23 проходил 7-11 июля в чешском городе Рачица. Узбекистан представляла пара Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова. Спортсмены выступали в направлении BLM2 и финишировали в финале третьими, завоевав таким образом бронзовую медаль.
По данным НОК, узбекским спортсменам впервые удалось подняться на пьедестал почета соревнования подобного уровня. Во вторник призеров в торжественной обстановке встречали в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкент прилетели призеры чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шахзод Нурматов
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© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкент прилетели призеры чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шахзод Нурматов
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
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© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
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© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
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© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
1/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкент прилетели призеры чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шахзод Нурматов
2/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
3/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
4/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Ташкенте встретили призеров чемпионата мира по академической гребле, узбекистанцев Евгения Агафонова и Шахзода Нурматова
В церемонии приняли участие представители федерации ROWING & CANOE, родные и близкие спортсменов и СМИ.