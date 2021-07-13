https://uz.sputniknews.ru/20210713/na-kubke-vyzova-v-moskve-uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-tri-medali-19664807.html

На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали

На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали

Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой по итогам двух видов... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T18:47+0500

2021-07-13T18:47+0500

2021-07-13T18:47+0500

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федерация гимнастики узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На мировом Кубке вызова по художественной гимнастике в Москве сборная Узбекистана завоевала три медали. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики РУз.По информации ФГУ, в финальный день соревнований национальная команда набрала 48,25 баллов в групповых упражнениях с пятью мячами. Таким образом, она расположилась на втором месте после России (50,85 баллов). Бронзу получили гимнастки из Японии. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав узбекистанки также смогли завоевать серебро. Им присудили 43,35 балла.По итогам двух видов состязаний, Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой набрала 88,75 баллов и завоевала бронзовую медаль. Первое место присуждено российской команде (92,85), второе — японской сборной (89,25).В индивидуальных упражнениях узбекистанка Екатерина Фетисова заняла только шестую позицию, добавли в федерации. В апреле сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistanskie-sportsmeny-poluchili-uje-62-litsenziy-dlya-uchastiya-v-tokiyskoy-olimpiade-19501203.html

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