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На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали
На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали
Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой по итогам двух видов... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T18:47+0500
2021-07-13T18:47+0500
спорт
чемпионат
федерация гимнастики узбекистана
гимнастика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На мировом Кубке вызова по художественной гимнастике в Москве сборная Узбекистана завоевала три медали. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики РУз.По информации ФГУ, в финальный день соревнований национальная команда набрала 48,25 баллов в групповых упражнениях с пятью мячами. Таким образом, она расположилась на втором месте после России (50,85 баллов). Бронзу получили гимнастки из Японии. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав узбекистанки также смогли завоевать серебро. Им присудили 43,35 балла.По итогам двух видов состязаний, Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой набрала 88,75 баллов и завоевала бронзовую медаль. Первое место присуждено российской команде (92,85), второе — японской сборной (89,25).В индивидуальных упражнениях узбекистанка Екатерина Фетисова заняла только шестую позицию, добавли в федерации. В апреле сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistanskie-sportsmeny-poluchili-uje-62-litsenziy-dlya-uchastiya-v-tokiyskoy-olimpiade-19501203.html
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чемпионат, федерация гимнастики узбекистана, гимнастика, узбекистан

На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали

18:47 13.07.2021
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© Федерации гимнастики УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Федерации гимнастики Узбекистана
Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой по итогам двух видов состязаний набрала 88,75 баллов и заняла третье место.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На мировом Кубке вызова по художественной гимнастике в Москве сборная Узбекистана завоевала три медали. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики РУз.
По информации ФГУ, в финальный день соревнований национальная команда набрала 48,25 баллов в групповых упражнениях с пятью мячами. Таким образом, она расположилась на втором месте после России (50,85 баллов). Бронзу получили гимнастки из Японии. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав узбекистанки также смогли завоевать серебро. Им присудили 43,35 балла.
По итогам двух видов состязаний, Сборная Узбекистана в составе Нилуфар Шомуродовой, Ксении Александровой, Камолы Ирназаровой, Динары Равшанбековой и Севары Сафоевой набрала 88,75 баллов и завоевала бронзовую медаль. Первое место присуждено российской команде (92,85), второе — японской сборной (89,25).
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В индивидуальных упражнениях узбекистанка Екатерина Фетисова заняла только шестую позицию, добавли в федерации.
В апреле сборная Узбекистана по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье этапа Кубка мира в Ташкенте.
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