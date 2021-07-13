https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistantsy-ne-uchastvovali-v-massovoy-drake-migrantov-v-moskve-19666914.html
Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве
Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве
Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T20:35+0500
2021-07-13T20:35+0500
2021-07-13T20:35+0500
происшествия
мигрант
массовая драка
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/279/91/2799117_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9724a8f033514b4aea9807d700b48100.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В массовой стычке, которая произошла накануне вечером у станции метро "Кузьминки" в Москве узбекистанцев не было. Об этом заявили в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики. Однако в ведомстве назвали эту информацию предварительной.Представители агентства совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ.Ранее мы писали о том, что российской столице подрались несколько сотен приезжих из Центральной Азии.Некоторые СМИ озвучили предположительные причины ЧП. Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.По данным РИА Новости, полиция задержала 102 выходцев из центральноазиатских республик. В отношении них уже составлены протоколы об административных правонарушениях. Мигрантов обвиняют в нарушении режима пребывания в России и мелком хулиганстве. Помимо депортации, виновным грозит административный штраф и решение о запрете въезда на территорию РФ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/279/91/2799117_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_db99bdd18c183a158e5c99ce3a6fed0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигрант, массовая драка, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, узбекистанцы
Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве
Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В массовой стычке, которая произошла накануне вечером у станции метро "Кузьминки" в Москве узбекистанцев не было. Об этом заявили
в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики. Однако в ведомстве назвали эту информацию предварительной.
Представители агентства совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ.
Ранее мы писали
о том, что российской столице подрались несколько сотен приезжих из Центральной Азии.
Некоторые СМИ озвучили предположительные причины ЧП. Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.
По данным РИА Новости
, полиция задержала 102 выходцев из центральноазиатских республик. В отношении них уже составлены протоколы об административных правонарушениях. Мигрантов обвиняют в нарушении режима пребывания в России и мелком хулиганстве. Помимо депортации, виновным грозит административный штраф и решение о запрете въезда на территорию РФ.