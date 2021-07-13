https://uz.sputniknews.ru/20210713/uzbekistantsy-ne-uchastvovali-v-massovoy-drake-migrantov-v-moskve-19666914.html

Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве

Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве

Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T20:35+0500

2021-07-13T20:35+0500

2021-07-13T20:35+0500

происшествия

мигрант

массовая драка

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В массовой стычке, которая произошла накануне вечером у станции метро "Кузьминки" в Москве узбекистанцев не было. Об этом заявили в пресс-службе агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики. Однако в ведомстве назвали эту информацию предварительной.Представители агентства совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ.Ранее мы писали о том, что российской столице подрались несколько сотен приезжих из Центральной Азии.Некоторые СМИ озвучили предположительные причины ЧП. Возможно, массовая потасовка была спровоцирована нападением днем ранее на граждан Кыргызстана. Пока официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.По данным РИА Новости, полиция задержала 102 выходцев из центральноазиатских республик. В отношении них уже составлены протоколы об административных правонарушениях. Мигрантов обвиняют в нарушении режима пребывания в России и мелком хулиганстве. Помимо депортации, виновным грозит административный штраф и решение о запрете въезда на территорию РФ.

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мигрант, массовая драка, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, узбекистанцы