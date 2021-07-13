https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-kakie-dni-uzbekistantsy-otdoxnut-na-kurban-xayit-19656677.html
В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
В Узбекистане приближается религиозный праздник мусульман Курбан-хайит. Напомним, какие переносы рабочих дней устанавливаются в июле и в какие дни граждане... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T12:03+0500
2021-07-13T12:03+0500
2021-07-13T12:14+0500
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ислам
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В связи с празднованием Курбан-хайита нерабочие дни переносятся:Обе эти субботы в итоге — рабочие.Выходными днями для всех граждан (независимо от вида рабочей недели), таким образом, будут:В феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан-хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан-хайит (Ийд-ал-Адха) устанавливается не менее трех нерабочих дней (за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней).В 2021-м первый день Курбан-хайита в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник), всего выходных дня будет три: с 20 по 22 июля.В этом году Курбан-хайит будет отмечаться с соблюдением требований карантина.Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом поручено проводить праздничные мероприятия на открытых площадках, а также не допускать большого скопления людей.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-moskve-molitva-v-kurban-xayit-proydet-tolko-v-sobornoy-mecheti-i-bez-prixojan-19637380.html
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курбан-хайит, выходные, праздничные дни, ислам, праздник, мусульмане, узбекистан
В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
12:03 13.07.2021 (обновлено: 12:14 13.07.2021)
В Узбекистане приближается религиозный праздник мусульман Курбан-хайит. Напомним, какие переносы рабочих дней устанавливаются в июле и в какие дни граждане смогут отдохнуть.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В связи с празднованием Курбан-хайита нерабочие дни переносятся:
с субботы 17 июля – на среду 21 июля;
с субботы 24 июля – на четверг 22 июля.
Обе эти субботы в итоге — рабочие.
Выходными днями для всех граждан (независимо от вида рабочей недели), таким образом, будут:
В феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан-хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан-хайит (Ийд-ал-Адха) устанавливается не менее трех нерабочих дней (за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней).
В 2021-м первый день Курбан-хайита в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник), всего выходных дня будет три: с 20 по 22 июля.
В этом году Курбан-хайит будет отмечаться с соблюдением требований карантина.
Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом поручено проводить праздничные мероприятия на открытых площадках, а также не допускать большого скопления людей.