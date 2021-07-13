https://uz.sputniknews.ru/20210713/vo-chto-taliban-prevratil-afganistan-i-kak-teper-jivut-mirnye-jiteli--video-19653079.html

Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео

Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео

Тысячи афганцев остались без крыши над головой из-за наступления талибов. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T09:24+0500

2021-07-13T09:24+0500

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видео

радикальное движение "талибан"

население

афганистан

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Чтобы спастись от военных действий, многие переселяются во временные палаточные лагеря. Условия в них, конечно, оставляют желать лучшего: не хватает воды, еды и медикаментов.Ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.В пятницу экстремисты сообщали о контроле 85% Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html

афганистан

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радикальное движение "талибан", население, афганистан