Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210713/vo-chto-taliban-prevratil-afganistan-i-kak-teper-jivut-mirnye-jiteli--video-19653079.html
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
Тысячи афганцев остались без крыши над головой из-за наступления талибов. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T09:24+0500
2021-07-13T09:47+0500
видео
радикальное движение "талибан"
население
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19657314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1bf77938621512ba27c889da3a85027.jpg
Чтобы спастись от военных действий, многие переселяются во временные палаточные лагеря. Условия в них, конечно, оставляют желать лучшего: не хватает воды, еды и медикаментов.Ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.В пятницу экстремисты сообщали о контроле 85% Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19657314_164:0:1604:1080_1920x0_80_0_0_fbb812480c3249d2bbc401b74bd39101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
радикальное движение "талибан", население, афганистан

Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео

09:24 13.07.2021 (обновлено: 09:47 13.07.2021)
1004
© Ruptly
Тысячи афганцев остались без крыши над головой из-за наступления талибов.
Чтобы спастись от военных действий, многие переселяются во временные палаточные лагеря. Условия в них, конечно, оставляют желать лучшего: не хватает воды, еды и медикаментов.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.
В пятницу экстремисты сообщали о контроле 85% Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Как соседи реагируют на успехи талибов
Вчера, 21:49
6004
040032
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:11Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
13:22В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:19Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
12:38В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности
12:16Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:03В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
11:07Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
10:57После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь
10:50Франция испугалась возвращения героя из России
10:34Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
09:58На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
09:47Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло