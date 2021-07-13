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Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
Тысячи афганцев остались без крыши над головой из-за наступления талибов. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T09:24+0500
2021-07-13T09:24+0500
2021-07-13T09:47+0500
видео
радикальное движение "талибан"
население
афганистан
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Чтобы спастись от военных действий, многие переселяются во временные палаточные лагеря. Условия в них, конечно, оставляют желать лучшего: не хватает воды, еды и медикаментов.Ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.В пятницу экстремисты сообщали о контроле 85% Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html
афганистан
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радикальное движение "талибан", население, афганистан
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
09:24 13.07.2021 (обновлено: 09:47 13.07.2021)
Тысячи афганцев остались без крыши над головой из-за наступления талибов.
Чтобы спастись от военных действий, многие переселяются во временные палаточные лагеря. Условия в них, конечно, оставляют желать лучшего: не хватает воды, еды и медикаментов.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: "Талибан"* активизировался на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения развернули наступление на крупные города и уже овладели значительными территориями.
В пятницу экстремисты сообщали о контроле 85% Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран