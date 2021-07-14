https://uz.sputniknews.ru/20210714/beshenyy-ban-ssha-zapretili-sobak-iz-rf-uzbekistana-i-esche-sotni-stran-19671605.html

"Бешеный бан": США запретили собак из РФ, Узбекистана и еще сотни стран

"Бешеный бан": США запретили собак из РФ, Узбекистана и еще сотни стран

Мера является временной и направлена на обеспечение безопасности собак, находящихся в стране. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T12:08+0500

2021-07-14T12:08+0500

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общество

животные

ветеринарный контроль

запрет

сша

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 государств мира, в том числе из стран бывшего СССР.Ограничения также распространяются на животных, не проживающих в "странах высокого риска", а просто побывавшие там за последние полгода.Об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Новые меры связаны с угрозой распространения бешенства на территории страны. По данным CDC, на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в Америку собак.Между тем в новых правилах есть исключения: в случае крайней необходимости владельцам все же могут разрешить провезти животное. Разрешающий документ выдает CDC.Для этого нужно оформить специальную заявку за шесть недель до предполагаемого въезда в США.Без оформления заявки собаки будут отправлены обратно за счет владельца, добавили в CDC.

https://uz.sputniknews.ru/20210425/serdtse-razryvaetsya-jenschina-spasla-700-sobak-priyutiv-ix-v-svoem-dvore--video-18485707.html

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животные, ветеринарный контроль, запрет, сша