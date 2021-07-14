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"Бешеный бан": США запретили собак из РФ, Узбекистана и еще сотни стран
"Бешеный бан": США запретили собак из РФ, Узбекистана и еще сотни стран
Мера является временной и направлена на обеспечение безопасности собак, находящихся в стране. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T12:08+0500
2021-07-14T12:08+0500
общество
животные
ветеринарный контроль
запрет
сша
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 государств мира, в том числе из стран бывшего СССР.Ограничения также распространяются на животных, не проживающих в "странах высокого риска", а просто побывавшие там за последние полгода.Об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Новые меры связаны с угрозой распространения бешенства на территории страны. По данным CDC, на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в Америку собак.Между тем в новых правилах есть исключения: в случае крайней необходимости владельцам все же могут разрешить провезти животное. Разрешающий документ выдает CDC.Для этого нужно оформить специальную заявку за шесть недель до предполагаемого въезда в США.Без оформления заявки собаки будут отправлены обратно за счет владельца, добавили в CDC.
https://uz.sputniknews.ru/20210425/serdtse-razryvaetsya-jenschina-spasla-700-sobak-priyutiv-ix-v-svoem-dvore--video-18485707.html
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животные, ветеринарный контроль, запрет, сша

"Бешеный бан": США запретили собак из РФ, Узбекистана и еще сотни стран

12:08 14.07.2021
583
© СС0 / Unsplash / Shridhar DixitСобака
Собака - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© СС0 / Unsplash / Shridhar Dixit
Мера является временной и направлена на обеспечение безопасности собак, находящихся в стране.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 государств мира, в том числе из стран бывшего СССР.
Кто попал в "собачий бан"?

В список включены Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, материковый Китай, Молдавия, десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки и другие.

Ограничения также распространяются на животных, не проживающих в "странах высокого риска", а просто побывавшие там за последние полгода.
Об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Новые меры связаны с угрозой распространения бешенства на территории страны.
"Временные меры необходимы для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в Штатах", — говорится в заявлении.
По данным CDC, на попавшие под ограничение страны приходится около 6% всех импортируемых в Америку собак.
Между тем в новых правилах есть исключения: в случае крайней необходимости владельцам все же могут разрешить провезти животное. Разрешающий документ выдает CDC.
Для этого нужно оформить специальную заявку за шесть недель до предполагаемого въезда в США.
Без оформления заявки собаки будут отправлены обратно за счет владельца, добавили в CDC.
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