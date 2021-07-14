https://uz.sputniknews.ru/20210714/dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-stolknoveniya-avtobusa-s-gruzovikom-v-karakalpakstane-19680918.html
Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T18:08+0500
2021-07-14T18:08+0500
2021-07-14T18:08+0500
происшествия
грузовик
дтп
жертвы
автобус
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ГУБДД.Автобус двигался в сторону Нукуса по главной дороге. Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двоих госпитализировали. Позже один из них скончался, другой пострадавший — водитель автобуса — находится в больнице с тяжелыми травмами.Специалисты УБДД во время изучения состояния машин выяснили, что грузовик “Газ 5312” просрочил технический осмотр.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/passajirskiy-avtobus-popal-v-dtp-pod-samarkandom--dva-cheloveka-pogibli-19522497.html
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грузовик, дтп, жертвы, автобус, каракалпакстан
Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ГУБДД.
Автобус двигался в сторону Нукуса по главной дороге. Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.
В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двоих госпитализировали. Позже один из них скончался, другой пострадавший — водитель автобуса — находится в больнице с тяжелыми травмами.
Специалисты УБДД во время изучения состояния машин выяснили, что грузовик “Газ 5312” просрочил технический осмотр.