https://uz.sputniknews.ru/20210714/dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-stolknoveniya-avtobusa-s-gruzovikom-v-karakalpakstane-19680918.html

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане

Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T18:08+0500

2021-07-14T18:08+0500

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происшествия

грузовик

дтп

жертвы

автобус

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ГУБДД.Автобус двигался в сторону Нукуса по главной дороге. Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двоих госпитализировали. Позже один из них скончался, другой пострадавший — водитель автобуса — находится в больнице с тяжелыми травмами.Специалисты УБДД во время изучения состояния машин выяснили, что грузовик “Газ 5312” просрочил технический осмотр.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/passajirskiy-avtobus-popal-v-dtp-pod-samarkandom--dva-cheloveka-pogibli-19522497.html

каракалпакстан

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грузовик, дтп, жертвы, автобус, каракалпакстан