Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210714/dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-stolknoveniya-avtobusa-s-gruzovikom-v-karakalpakstane-19680918.html
Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T18:08+0500
2021-07-14T18:08+0500
происшествия
грузовик
дтп
жертвы
автобус
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18187378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d60cb1cfa099256af930bfb8551b2582.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ГУБДД.Автобус двигался в сторону Нукуса по главной дороге. Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двоих госпитализировали. Позже один из них скончался, другой пострадавший — водитель автобуса — находится в больнице с тяжелыми травмами.Специалисты УБДД во время изучения состояния машин выяснили, что грузовик “Газ 5312” просрочил технический осмотр.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/passajirskiy-avtobus-popal-v-dtp-pod-samarkandom--dva-cheloveka-pogibli-19522497.html
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18187378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbe811c29efcf797ceac437ce6b1968b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузовик, дтп, жертвы, автобус, каракалпакстан

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане

18:08 14.07.2021
1309
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром" в Ташкенте
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в Кегейлийском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ГУБДД.
Автобус двигался в сторону Нукуса по главной дороге. Водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил его, находясь на второстепенном участке. Это привело к столкновению.
В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двоих госпитализировали. Позже один из них скончался, другой пострадавший — водитель автобуса — находится в больнице с тяжелыми травмами.
Специалисты УБДД во время изучения состояния машин выяснили, что грузовик “Газ 5312” просрочил технический осмотр.
В ДТП под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Происшествия
Пассажирский автобус попал в ДТП под Самаркандом — два человека погибли
2 июля, 21:59
5587
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:05До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины
20:16Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов
20:06Алламжонов призвал привлечь к ответственности блогера за массовую встречу на сквере
19:57Талибы выдворяют турецких военных из Афганистана и расстреливают пленных: что дальше?
19:41Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе
19:32Хокимият Ташкента возместит моральный и материальный ущерб, причиненный госорганами
18:56Лавров прилетел в Ташкент
18:08Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
18:05Глава МИД Турции прибыл в Узбекистан
17:35Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти
17:14Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов
17:13Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
16:26Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев
16:25Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана в отношении Афганистана
15:53В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID
15:27Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры
15:09Сотрудник УВД в Фергане спас девушку от суицида
14:44Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина
14:15Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
13:55Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году