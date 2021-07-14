https://uz.sputniknews.ru/20210714/glavy-mid-stran-chlenov-shos-proveli-vstrechu-v-dushanbe---o-chem-govorili-ministry-19677977.html

Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры

Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры

В объективе внимания участников заседания в том числе вопросы международного и регионального характера. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T15:27+0500

2021-07-14T15:27+0500

2021-07-14T15:34+0500

политика

душанбе

шос

мид узбекистана

абдулазиз камилов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Участники заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили подготовку к предстоящему юбилейному саммиту Организации. О деталях встречи сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели проекты документов, которые планируется подписать в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии деятельности Организации, в том числе Региональной антитеррористической структуры ШОС. В объективе отдельного внимания — и вопросы международного и регионального характера.Позже президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран-участниц ШОС. На этой встрече министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил от имени СМИД государств-членов в связи с переходом эстафеты председательства в ШОС к узбекской стороне по итогам Душанбинского саммита ШОС в сентябре этого года.Он отметил высокие результаты работы Таджикистана в период председательства в Организации.Камилов также отметил аспекты развития и укрепления взаимодействия, достигнутые огромные позитивные подвижки в процессе сотрудничества и партнерских связей государств-участников ШОС на многостороннем и двустороннем форматах.Ранее глава МИД республики провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.

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