Политика
Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры
15:27 14.07.2021 (обновлено: 15:34 14.07.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В объективе внимания участников заседания в том числе вопросы международного и регионального характера.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Участники заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили подготовку к предстоящему юбилейному саммиту Организации. О деталях встречи сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели проекты документов, которые планируется подписать в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии деятельности Организации, в том числе Региональной антитеррористической структуры ШОС. В объективе отдельного внимания — и вопросы международного и регионального характера.
Позже президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран-участниц ШОС. На этой встрече министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил от имени СМИД государств-членов в связи с переходом эстафеты председательства в ШОС к узбекской стороне по итогам Душанбинского саммита ШОС в сентябре этого года.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Он отметил высокие результаты работы Таджикистана в период председательства в Организации.
Камилов также отметил аспекты развития и укрепления взаимодействия, достигнутые огромные позитивные подвижки в процессе сотрудничества и партнерских связей государств-участников ШОС на многостороннем и двустороннем форматах.
Ранее глава МИД республики провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.