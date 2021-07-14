Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210714/glavy-mid-stran-chlenov-shos-proveli-vstrechu-v-dushanbe---o-chem-govorili-ministry-19677977.html
Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры
Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры
В объективе внимания участников заседания в том числе вопросы международного и регионального характера. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T15:27+0500
2021-07-14T15:34+0500
политика
душанбе
шос
мид узбекистана
абдулазиз камилов
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19676528_198:313:1078:808_1920x0_80_0_0_0603d7d55fb0a8560cba26ecfe8890f4.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Участники заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили подготовку к предстоящему юбилейному саммиту Организации. О деталях встречи сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели проекты документов, которые планируется подписать в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии деятельности Организации, в том числе Региональной антитеррористической структуры ШОС. В объективе отдельного внимания — и вопросы международного и регионального характера.Позже президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран-участниц ШОС. На этой встрече министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил от имени СМИД государств-членов в связи с переходом эстафеты председательства в ШОС к узбекской стороне по итогам Душанбинского саммита ШОС в сентябре этого года.Он отметил высокие результаты работы Таджикистана в период председательства в Организации.Камилов также отметил аспекты развития и укрепления взаимодействия, достигнутые огромные позитивные подвижки в процессе сотрудничества и партнерских связей государств-участников ШОС на многостороннем и двустороннем форматах.Ранее глава МИД республики провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.
душанбе
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19676528_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b7ce163d940c0de320c1e6296b748b9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
душанбе, шос, мид узбекистана, абдулазиз камилов, узбекистан

Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры

15:27 14.07.2021 (обновлено: 15:34 14.07.2021)
1088
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В объективе внимания участников заседания в том числе вопросы международного и регионального характера.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Участники заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили подготовку к предстоящему юбилейному саммиту Организации. О деталях встречи сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели проекты документов, которые планируется подписать в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии деятельности Организации, в том числе Региональной антитеррористической структуры ШОС. В объективе отдельного внимания — и вопросы международного и регионального характера.
Позже президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран-участниц ШОС. На этой встрече министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил от имени СМИД государств-членов в связи с переходом эстафеты председательства в ШОС к узбекской стороне по итогам Душанбинского саммита ШОС в сентябре этого года.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Он отметил высокие результаты работы Таджикистана в период председательства в Организации.
Камилов также отметил аспекты развития и укрепления взаимодействия, достигнутые огромные позитивные подвижки в процессе сотрудничества и партнерских связей государств-участников ШОС на многостороннем и двустороннем форматах.
Ранее глава МИД республики провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:05До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины
20:16Преподаватель Бухарского госуниверситета попался на взятки в 2,5 тыс долларов
20:06Алламжонов призвал привлечь к ответственности блогера за массовую встречу на сквере
19:57Талибы выдворяют турецких военных из Афганистана и расстреливают пленных: что дальше?
19:41Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе
19:32Хокимият Ташкента возместит моральный и материальный ущерб, причиненный госорганами
18:56Лавров прилетел в Ташкент
18:08Два человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Каракалпакстане
18:05Глава МИД Турции прибыл в Узбекистан
17:35Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти
17:14Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов
17:13Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
16:26Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев
16:25Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана в отношении Афганистана
15:53В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID
15:27Главы МИД стран-членов ШОС провели встречу в Душанбе — о чем говорили министры
15:09Сотрудник УВД в Фергане спас девушку от суицида
14:44Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина
14:15Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
13:55Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году