https://uz.sputniknews.ru/20210714/glava-mid-uzbekistana-provel-pervye-vstrechi-v-dushanbe-19672454.html
Глава МИД Узбекистана провел первые встречи в Душанбе
Глава МИД Узбекистана провел первые встречи в Душанбе
Абдулазиз Камилов обсудил с коллегами из Пакистана, Афганистана и Индии вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T11:49+0500
2021-07-14T11:49+0500
2021-07-14T11:53+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов накануне вечером прибыл Душанбе, чтобы принять участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Глава МИД республики уже провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.В повестке дискуссий — перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обменялись мнениями также по международным и региональным вопросам. Рассмотрели, в частности, возможности дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних структур, в том числе Шанхайской организации сотрудничества.Отдельное внимание уделили предстоящей Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Завтра и послезавтра форум состоится в Ташкенте и, как ожидается, поспособствует активизации торгово-экономического взаимодействия между Южной и Центральной Азией, а также посодействует обеспечению региональной стабильности.Ранее мы писали, что в рамках дискуссий участники дискуссий также выработают предложения по наращиванию сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/lavrov-v-dushanbe-obsudit-s-partnerami-po-shos-situatsiyu-v-afganistane-19655852.html
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душанбе, шос, мид узбекистана, афганистан
Глава МИД Узбекистана провел первые встречи в Душанбе
11:49 14.07.2021 (обновлено: 11:53 14.07.2021)
Абдулазиз Камилов обсудил с коллегами из Пакистана, Афганистана и Индии вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов накануне вечером прибыл Душанбе, чтобы принять участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает
пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Глава МИД республики уже провел встречи со своими коллегами из Пакистана Шахом Махмудом Курейши, Афганистана — Ханифом Атмаром и Индии — Субраманьямом Джайшанкаром.
В повестке дискуссий — перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обменялись мнениями также по международным и региональным вопросам. Рассмотрели, в частности, возможности дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних структур, в том числе Шанхайской организации сотрудничества.
Отдельное внимание уделили предстоящей Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Завтра и послезавтра форум состоится в Ташкенте и, как ожидается, поспособствует активизации торгово-экономического взаимодействия между Южной и Центральной Азией, а также посодействует обеспечению региональной стабильности.
Ранее мы писали, что в рамках дискуссий участники дискуссий также выработают
предложения по наращиванию сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.