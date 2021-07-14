https://uz.sputniknews.ru/20210714/ischenko-rossiya-i-soyuzniki-mogut-ustroit-talibam-sladkuyu-jizn--video-19669815.html

Ищенко: Россия и союзники могут устроить талибам "сладкую жизнь" — видео

Ищенко: Россия и союзники могут устроить талибам "сладкую жизнь" — видео

Напряженность в Афганистане усиливается с каждым днем: талибы продолжают наступать и захватывать территории. Что будет дальше? 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T10:14+0500

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видео

радикальное движение "талибан"

границы

афганистан

сша

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Можно ли защитить свои границы от проникновения радикалов? Смогут ли США как-то влиять на "Талибан"* после вывода войск из Афганистана?Какие гарантии может получить Россия от талибов и можно ли с ними договориться?Ответы на эти вопросы дал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html

афганистан

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радикальное движение "талибан", границы, афганистан, сша