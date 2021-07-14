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Ищенко: Россия и союзники могут устроить талибам "сладкую жизнь" — видео
Ищенко: Россия и союзники могут устроить талибам "сладкую жизнь" — видео
Напряженность в Афганистане усиливается с каждым днем: талибы продолжают наступать и захватывать территории. Что будет дальше? 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
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радикальное движение "талибан"
границы
афганистан
сша
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Можно ли защитить свои границы от проникновения радикалов? Смогут ли США как-то влиять на "Талибан"* после вывода войск из Афганистана?Какие гарантии может получить Россия от талибов и можно ли с ними договориться?Ответы на эти вопросы дал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210712/kak-sosedi-reagiruyut-na-uspexi-talibov-19652055.html
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радикальное движение "талибан", границы, афганистан, сша

Ищенко: Россия и союзники могут устроить талибам "сладкую жизнь" — видео

10:14 14.07.2021 (обновлено: 10:27 14.07.2021)
654
© Sputnik
Напряженность в Афганистане усиливается с каждым днем: талибы продолжают наступать и захватывать территории. Что будет дальше?
Можно ли защитить свои границы от проникновения радикалов? Смогут ли США как-то влиять на "Талибан"* после вывода войск из Афганистана?
Какие гарантии может получить Россия от талибов и можно ли с ними договориться?
Ответы на эти вопросы дал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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