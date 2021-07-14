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Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности
Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности
Накануне в МЧС сообщили, что в Наманганской области 8 человек погибли в результате схода селя из-за проливных дождей. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T10:51+0500
2021-07-14T11:27+0500
общество
селевые потоки
узгидромет
опасность
погода
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей 15-16 июля прогнозируется селевая опасность.Это связано с "ожидаемыми локальными дождями по областям Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана", сообщили в Узгидромете.На месте ведутся поисково-спасательные работы.В понедельник в Аксыйском районе на юге Кыргызстана из-за ливней также сошли сели.Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в нескольких селах разрушены дороги и мосты. Есть и пострадавшие — селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро — найдены погибшими. Поиски еще двух (это дети) продолжаются.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-namangane-soshel-silneyshiy-selevoy-potok--19662721.html
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селевые потоки, узгидромет, опасность, погода, узбекистан

Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности

10:51 14.07.2021 (обновлено: 11:27 14.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Greg RosenkeВода
Вода - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© СС0 / Unsplash / Greg Rosenke
Накануне в МЧС сообщили, что в Наманганской области 8 человек погибли в результате схода селя из-за проливных дождей.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей 15-16 июля прогнозируется селевая опасность.
Это связано с "ожидаемыми локальными дождями по областям Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана", сообщили в Узгидромете.
Накануне в МЧС республики сообщили, что в Наманганской области восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей.
На месте ведутся поисково-спасательные работы.
В понедельник в Аксыйском районе на юге Кыргызстана из-за ливней также сошли сели.
Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в нескольких селах разрушены дороги и мосты. Есть и пострадавшие — селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро — найдены погибшими. Поиски еще двух (это дети) продолжаются.
Сильный сель сошел в Касансае - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
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В Намангане сошел сильнейший селевой поток — восемь человек погибли
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