https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html

Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности

Узбекистан в плену у стихии: граждан предупредили о новой селевой опасности

Накануне в МЧС сообщили, что в Наманганской области 8 человек погибли в результате схода селя из-за проливных дождей. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

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погода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей 15-16 июля прогнозируется селевая опасность.Это связано с "ожидаемыми локальными дождями по областям Ферганской долины и по сопредельной территории Кыргызстана", сообщили в Узгидромете.На месте ведутся поисково-спасательные работы.В понедельник в Аксыйском районе на юге Кыргызстана из-за ливней также сошли сели.Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в нескольких селах разрушены дороги и мосты. Есть и пострадавшие — селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро — найдены погибшими. Поиски еще двух (это дети) продолжаются.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-namangane-soshel-silneyshiy-selevoy-potok--19662721.html

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селевые потоки, узгидромет, опасность, погода, узбекистан