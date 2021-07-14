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Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи
Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи
В этом году первый день праздника выпадает на 20 июля. Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T09:53+0500
2021-07-14T10:09+0500
общество
курбан-хайит
выходные
праздничные дни
ислам
праздник
мусульмане
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал отпраздновать Курбан-хайит в кругу родных "в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа с соблюдением требований карантина".Глава государства поручил Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам столицы и областей провести с населением разъяснительную работу в сотрудничестве с Комитетом по делам религий при Кабмине, Министерством по поддержке махалли и семьи, а также общественными организациями.Кроме того, Мирзиёев порекомендовал Национальной телерадиокомпании, Национальному информагентству и другим СМИ широко освещать мероприятия по случаю Курбан-хайита.Напомним: в этом году первый день праздника в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник). Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными.Между тем 17 и 24 июля будут рабочими в связи с переносом нерабочих дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/prazdnichnyy-namaz-razreshili-provodit-v-mechetyax-no-est-usloviya-19659035.html
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курбан-хайит, выходные, праздничные дни, ислам, праздник, мусульмане, узбекистан

Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи

09:53 14.07.2021 (обновлено: 10:09 14.07.2021)
882
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время намаза
Верующие во время намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В этом году первый день праздника выпадает на 20 июля. Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал отпраздновать Курбан-хайит в кругу родных "в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа с соблюдением требований карантина".
Глава государства поручил Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам столицы и областей провести с населением разъяснительную работу в сотрудничестве с Комитетом по делам религий при Кабмине, Министерством по поддержке махалли и семьи, а также общественными организациями.
Кроме того, Мирзиёев порекомендовал Национальной телерадиокомпании, Национальному информагентству и другим СМИ широко освещать мероприятия по случаю Курбан-хайита.
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Напомним: в этом году первый день праздника в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник). Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными.
Между тем 17 и 24 июля будут рабочими в связи с переносом нерабочих дней.
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