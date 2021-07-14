https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistantsam-porekomendovali-otmetit-kurban-xayit-v-krugu-semi-19669322.html

Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи

Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи

В этом году первый день праздника выпадает на 20 июля. Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T09:53+0500

2021-07-14T09:53+0500

2021-07-14T10:09+0500

общество

курбан-хайит

выходные

праздничные дни

ислам

праздник

мусульмане

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18713001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_117002f2a262e4bbd16cec9524d71f3a.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал отпраздновать Курбан-хайит в кругу родных "в соответствии с национальными и религиозными традициями нашего народа с соблюдением требований карантина".Глава государства поручил Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам столицы и областей провести с населением разъяснительную работу в сотрудничестве с Комитетом по делам религий при Кабмине, Министерством по поддержке махалли и семьи, а также общественными организациями.Кроме того, Мирзиёев порекомендовал Национальной телерадиокомпании, Национальному информагентству и другим СМИ широко освещать мероприятия по случаю Курбан-хайита.Напомним: в этом году первый день праздника в Узбекистане выпадает на 20 июля (вторник). Следующие два дня — 21 и 22 июля — также объявлены выходными.Между тем 17 и 24 июля будут рабочими в связи с переносом нерабочих дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/prazdnichnyy-namaz-razreshili-provodit-v-mechetyax-no-est-usloviya-19659035.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

курбан-хайит, выходные, праздничные дни, ислам, праздник, мусульмане, узбекистан