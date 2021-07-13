Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210713/prazdnichnyy-namaz-razreshili-provodit-v-mechetyax-no-est-usloviya-19659035.html
Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
Прихожане должны соблюдать предписанные спецкомиссией санитарные меры: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:11+0500
2021-07-13T14:17+0500
общество
намаз
управление мусульман узбекистана
курбан-хайит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/11/14786060_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8b9141d12c7c57f6e18761474307ec2b.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях. Об этом в ответ на запрос корреспондента Sputnik Узбекистан заявили в Управлении мусульман республики. При этом должны быть соблюдены необходимые санитарные меры. Как и ранее, во дворах мечетей прихожане обязаны находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.Напомним, в конце июня в стране были ведены дополнительные ограничения из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции. Они сохраняются до момента стабилизации эпидобстановки по всей республике. В этой связи спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-kakie-dni-uzbekistantsy-otdoxnut-na-kurban-xayit-19656677.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/11/14786060_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5a36b0f01f4c83314505d97c8330966a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
намаз, управление мусульман узбекистана, курбан-хайит

Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия

14:11 13.07.2021 (обновлено: 14:17 13.07.2021)
663
© Управление мусульман УзбекистанаПервый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Управление мусульман Узбекистана
Прихожане должны соблюдать предписанные спецкомиссией санитарные меры: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях. Об этом в ответ на запрос корреспондента Sputnik Узбекистан заявили в Управлении мусульман республики.
При этом должны быть соблюдены необходимые санитарные меры. Как и ранее, во дворах мечетей прихожане обязаны находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.
Напомним, в конце июня в стране были ведены дополнительные ограничения из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции. Они сохраняются до момента стабилизации эпидобстановки по всей республике. В этой связи спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах.
С восходом солнца начинается Хайит намаз - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Общество
В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
12:03
5420
29
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:11Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
13:22В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку
13:19Тело 26-летнего наманганца подняли со дна реки Нарын
12:38В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности
12:16Загадочная гибель: в питерском лесу нашли тела подростков из Узбекистана и Таджикистана
12:03В какие дни узбекистанцы отдохнут на Курбан-хайит
11:07Лавров в Душанбе обсудит с партнерами по ШОС ситуацию в Афганистане
10:57После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь
10:50Франция испугалась возвращения героя из России
10:34Сняты ли в Узбекистане коронавирусные ограничения, введенные до 12 июля
09:58На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
09:47Самолет вылетел из Ташкента в Алматы, но не приземлился: что произошло