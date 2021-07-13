https://uz.sputniknews.ru/20210713/prazdnichnyy-namaz-razreshili-provodit-v-mechetyax-no-est-usloviya-19659035.html
Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
Прихожане должны соблюдать предписанные спецкомиссией санитарные меры: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:11+0500
2021-07-13T14:11+0500
2021-07-13T14:17+0500
общество
намаз
управление мусульман узбекистана
курбан-хайит
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях. Об этом в ответ на запрос корреспондента Sputnik Узбекистан заявили в Управлении мусульман республики. При этом должны быть соблюдены необходимые санитарные меры. Как и ранее, во дворах мечетей прихожане обязаны находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.Напомним, в конце июня в стране были ведены дополнительные ограничения из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции. Они сохраняются до момента стабилизации эпидобстановки по всей республике. В этой связи спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-kakie-dni-uzbekistantsy-otdoxnut-na-kurban-xayit-19656677.html
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намаз, управление мусульман узбекистана, курбан-хайит
Праздничный намаз разрешили проводить в мечетях, но есть условия
14:11 13.07.2021 (обновлено: 14:17 13.07.2021)
Прихожане должны соблюдать предписанные спецкомиссией санитарные меры: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях. Об этом в ответ на запрос корреспондента Sputnik Узбекистан
заявили в Управлении мусульман республики.
При этом должны быть соблюдены необходимые санитарные меры. Как и ранее, во дворах мечетей прихожане обязаны находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.
Напомним, в конце июня в стране были ведены дополнительные ограничения из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции. Они сохраняются до момента стабилизации эпидобстановки по всей республике. В этой связи спецкомиссия рекомендовала
проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах.