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В Кашкадарье не могут уволить заведующую, которая присвоила 81 млн сумов
В Кашкадарье не могут уволить заведующую, которая присвоила 81 млн сумов
В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду, и назвали причины, по... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T12:46+0500
2021-07-14T13:21+0500
происшествия
детский сад
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Заведующую детским садом в Кашкадарьинской области заподозрили в хищении бюджетный средств, передают местные СМИ. По словам сотрудников дошкольного учреждения, которые в прошлом году не получали зарплату, она присвоила все деньги себе, лишь изредка выдавая наличными по 100 тысяч сумов. При этом заведующая забрала у всех пластиковые зарплатные карты, а деньги, ежемесячно поступавшие на них, тратила. Речь о 81 млн сумов.Следователи подтвердили факт хищения после того, как сотрудники ДОО обратились в районную прокуратуру. Сейчас проводится проверка. В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду: с февраля этого года она находится то в отпуске, то на больничном, и уволить ее в этот период нельзя.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html
кашкадарьинская область
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детский сад, кашкадарьинская область

В Кашкадарье не могут уволить заведующую, которая присвоила 81 млн сумов

12:46 14.07.2021 (обновлено: 13:21 14.07.2021)
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© SputnikГосударственный детский сад №24 Куйичирчикского района
Государственный детский сад №24 Куйичирчикского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Sputnik
В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду, и назвали причины, по которым ее нельзя уволить.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Заведующую детским садом в Кашкадарьинской области заподозрили в хищении бюджетный средств, передают местные СМИ.
По словам сотрудников дошкольного учреждения, которые в прошлом году не получали зарплату, она присвоила все деньги себе, лишь изредка выдавая наличными по 100 тысяч сумов. При этом заведующая забрала у всех пластиковые зарплатные карты, а деньги, ежемесячно поступавшие на них, тратила. Речь о 81 млн сумов.
Следователи подтвердили факт хищения после того, как сотрудники ДОО обратились в районную прокуратуру. Сейчас проводится проверка.
Детский сад, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
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В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду: с февраля этого года она находится то в отпуске, то на больничном, и уволить ее в этот период нельзя.
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