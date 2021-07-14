https://uz.sputniknews.ru/20210714/v-kashkadare-ne-mogut-uvolit-zaveduyuschuyu-kotoraya-prisvoila-81-mln-sumov-19674866.html

В Кашкадарье не могут уволить заведующую, которая присвоила 81 млн сумов

В Кашкадарье не могут уволить заведующую, которая присвоила 81 млн сумов

В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду, и назвали причины, по... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T12:46+0500

2021-07-14T12:46+0500

2021-07-14T13:21+0500

происшествия

детский сад

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Заведующую детским садом в Кашкадарьинской области заподозрили в хищении бюджетный средств, передают местные СМИ. По словам сотрудников дошкольного учреждения, которые в прошлом году не получали зарплату, она присвоила все деньги себе, лишь изредка выдавая наличными по 100 тысяч сумов. При этом заведующая забрала у всех пластиковые зарплатные карты, а деньги, ежемесячно поступавшие на них, тратила. Речь о 81 млн сумов.Следователи подтвердили факт хищения после того, как сотрудники ДОО обратились в районную прокуратуру. Сейчас проводится проверка. В областном управлении дошкольного образования заявили, что подозреваемая до сих пор официально трудоустроена в этом детском саду: с февраля этого года она находится то в отпуске, то на больничном, и уволить ее в этот период нельзя.

https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html

кашкадарьинская область

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детский сад, кашкадарьинская область