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В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID
В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID
На беговых дорожках максимальную скорость ограничили до 6 километров в час. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T15:53+0500
2021-07-14T15:58+0500
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южная корея
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Сеуле — столице Южной Кореи — ввели необычную меру, призванную остановить распространение COVID-19.Речь идет о музыке, которая играет в спортзалах. По мнению властей, чем быстрее ритм, тем активнее двигается человек. А значит, тем чаще дышит и выделяет пот, которым брызгает на других.Что же касается самого спортзала, то находиться в нем можно будет максимум два часа за один раз. И без душа. Работать учреждения будут до 22.00.Власти рассчитывают, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID-19 и вместе с тем сделать так, чтобы все-таки спортзалы полностью не закрывались в пандемию.Однако вот вопрос: если контролировать музыку в закрытом помещении можно, то как контролировать плейлисты каждого посетителя, который приходит позаниматься спортом с собственным телефоном и наушниками?По мнению владельцев спортзалов, пока что вопросов больше, чем ответов.
https://uz.sputniknews.ru/20210123/Sport-posle-COVID-19-kakie-trenirovki-pod-zapretom-15848282.html
южная корея
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пандемия, коронавирус covid-19, южная корея

В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID

15:53 14.07.2021 (обновлено: 15:58 14.07.2021)
823
© СС0 / Unsplash / jurien hugginsТанец
Танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© СС0 / Unsplash / jurien huggins
На беговых дорожках максимальную скорость ограничили до 6 километров в час.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Сеуле — столице Южной Кореи — ввели необычную меру, призванную остановить распространение COVID-19.
Речь идет о музыке, которая играет в спортзалах. По мнению властей, чем быстрее ритм, тем активнее двигается человек. А значит, тем чаще дышит и выделяет пот, которым брызгает на других.

В итоге в спортзалах запретили включать музыку с темпом более 120 ударов в минуту (bpm). На беговых дорожках максимальная скорость теперь составляет до 6 километров в час.

Что же касается самого спортзала, то находиться в нем можно будет максимум два часа за один раз. И без душа. Работать учреждения будут до 22.00.
Власти рассчитывают, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID-19 и вместе с тем сделать так, чтобы все-таки спортзалы полностью не закрывались в пандемию.
Однако вот вопрос: если контролировать музыку в закрытом помещении можно, то как контролировать плейлисты каждого посетителя, который приходит позаниматься спортом с собственным телефоном и наушниками?
По мнению владельцев спортзалов, пока что вопросов больше, чем ответов.
Спортзал - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2021
Спорт
Спорт после COVID-19: какие тренировки под запретом
23 января, 11:50
276
100000
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