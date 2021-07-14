https://uz.sputniknews.ru/20210714/v-yujnoy-koree-zapretili-bystruyu-muzyku--eto-mera-ot-covid-19678174.html

В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID

В Южной Корее запретили быструю музыку — это мера от COVID

На беговых дорожках максимальную скорость ограничили до 6 километров в час. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T15:53+0500

2021-07-14T15:53+0500

2021-07-14T15:58+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Сеуле — столице Южной Кореи — ввели необычную меру, призванную остановить распространение COVID-19.Речь идет о музыке, которая играет в спортзалах. По мнению властей, чем быстрее ритм, тем активнее двигается человек. А значит, тем чаще дышит и выделяет пот, которым брызгает на других.Что же касается самого спортзала, то находиться в нем можно будет максимум два часа за один раз. И без душа. Работать учреждения будут до 22.00.Власти рассчитывают, что такие меры позволят предотвратить распространение COVID-19 и вместе с тем сделать так, чтобы все-таки спортзалы полностью не закрывались в пандемию.Однако вот вопрос: если контролировать музыку в закрытом помещении можно, то как контролировать плейлисты каждого посетителя, который приходит позаниматься спортом с собственным телефоном и наушниками?По мнению владельцев спортзалов, пока что вопросов больше, чем ответов.

https://uz.sputniknews.ru/20210123/Sport-posle-COVID-19-kakie-trenirovki-pod-zapretom-15848282.html

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пандемия, коронавирус covid-19, южная корея