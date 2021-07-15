https://uz.sputniknews.ru/20210715/denejnye-perevody-trudovyx-migrantov-iz-rf-za-god-snizilis-na-135-19694671.html

Банк России: все, кроме узбекистанцев, стали меньше отправлять деньги из РФ в СНГ

Банк России: все, кроме узбекистанцев, стали меньше отправлять деньги из РФ в СНГ

Объемы денежных переводов из России выросли только в Узбекистан, в Армению и Беларусь — остались почти на прежнем уровне, а в Туркменистан — ощутимо упали. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T14:47+0500

2021-07-15T14:47+0500

2021-07-15T15:06+0500

экономика

центробанк россии

трудовые мигранты

денежные переводы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мигранты из стран СНГ стали меньше отправлять деньги из России на родину. Такие данные озвучило РИА Новости со ссылкой на Банк России. По данным финучреждения, в первом квартале 2021-го объем переводов снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,85 млрд долларов.Среди всех государств выросли переводы лишь в Узбекистан. За год в республику отправили на 12,4% больше или 680,4 млн долларов. Туркменистан же показал самое сильное снижение по сравнению с другими странами: в первом квартале прошлого года в эту республику отправили 0,8 млн долларов, а в этом году – всего 0,1 миллиона.Переводы в Молдавию сократились вдвое (до 44,8 миллиона долларов), в Таджикистан – на 37,3% (до 224,9 миллиона долларов), на Украину – на 32,6% (до 153,1 миллиона долларов), в Азербайджан – на 29% (до 127,7 миллиона долларов), в Казахстан – на 28,2% (до 20,6 миллиона долларов), в Киргизию – на 10% (до 378,8 миллиона долларов).Почти на прежнем уровне остались денежные переводы из РФ, отправляемые в Армению (на 4,2%, до 113,1 миллиона долларов) и Беларусь (на 4,3%, до 102,9 миллиона долларов).Напомним, в мае переводы денег из России за рубеж признаны самыми выгодными в мире, а за минувший год их стоимость снизилась еще больше. Это помогло сохранить докризисный объем переводов в страны ближнего зарубежья и поддержать региональные экономики в период пандемии. Такие данные озвучены в докладе Всемирного банка (ВБ) по вопросам миграции и развития.

https://uz.sputniknews.ru/20210201/Na-skolko-uvelichilis-denezhnye-perevody-trudovykh-migrantov-iz-RF-15908045.html

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центробанк россии, трудовые мигранты, денежные переводы, узбекистан