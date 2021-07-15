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Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги
Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги
Тимур Ахмадулин, проживающий в столице, прошел 890 тысяч шагов после запуска платформы "Здоровый образ жизни". 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T09:32+0500
2021-07-15T09:40+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Житель Юнусабадского района Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч. За свою ходьбу мужчина заработал 1,8 миллиона сумов. Деньги были переведены на электронный кошелек из госбюджета.Напомним: в Узбекистане действует система, согласно которой гражданам выплачивается денежное вознаграждение за ходьбу. Таким образом власти хотят подтолкнуть граждан к ведению более здорового образа жизни. Какие расценкиЛицам от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Гражданам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-uzbekistane-testiruyut-prilojenie-xodba-za-dengi-19299557.html
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здоровье, деньги, узбекистан

Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги

09:32 15.07.2021 (обновлено: 09:40 15.07.2021)
2101
© СС0 / Unsplash / Kristian EgelundКроссовки
Кроссовки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© СС0 / Unsplash / Kristian Egelund
Тимур Ахмадулин, проживающий в столице, прошел 890 тысяч шагов после запуска платформы "Здоровый образ жизни".
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Житель Юнусабадского района Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч.
За свою ходьбу мужчина заработал 1,8 миллиона сумов. Деньги были переведены на электронный кошелек из госбюджета.
Напомним: в Узбекистане действует система, согласно которой гражданам выплачивается денежное вознаграждение за ходьбу. Таким образом власти хотят подтолкнуть граждан к ведению более здорового образа жизни.

Какие расценки

Лицам от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.
Гражданам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:
в районе (городе) – 300 тысяч сумов;
в областях и Ташкенте – 500 тысяч сумов;
по республике – дополнительно 1 млн сумов.
К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей.
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