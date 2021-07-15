https://uz.sputniknews.ru/20210715/dengi-za-zdorove-v-uzbekistane-mujchina-zarabotal-pochti-2-mln-sumov-za-shagi-19686881.html

Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги

Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги

Тимур Ахмадулин, проживающий в столице, прошел 890 тысяч шагов после запуска платформы "Здоровый образ жизни". 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T09:32+0500

2021-07-15T09:32+0500

2021-07-15T09:40+0500

общество

здоровье

деньги

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19687049_3:0:3135:1762_1920x0_80_0_0_76a22e647e29e0613640f639fe7b6508.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Житель Юнусабадского района Ташкента стал лидером на уровне района и всего города по количеству пройденных шагов — 890 тысяч. За свою ходьбу мужчина заработал 1,8 миллиона сумов. Деньги были переведены на электронный кошелек из госбюджета.Напомним: в Узбекистане действует система, согласно которой гражданам выплачивается денежное вознаграждение за ходьбу. Таким образом власти хотят подтолкнуть граждан к ведению более здорового образа жизни. Какие расценкиЛицам от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Гражданам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:К настоящему моменту электронный шагомер скачали уже более 10 тысяч пользователей.

https://uz.sputniknews.ru/20210618/v-uzbekistane-testiruyut-prilojenie-xodba-za-dengi-19299557.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, деньги, узбекистан