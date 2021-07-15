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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/kamilov-otkrytie-mejdunarodnogo-instituta-tsa-vostrebovano-jiznyu-19697416.html
Камилов: открытие Международного института ЦА востребовано жизнью
Камилов: открытие Международного института ЦА востребовано жизнью
По словам дипломата, МИЦА станет площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия, а также разработки конкретных и научно... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T16:45+0500
2021-07-15T19:14+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов назвал открытие Международного института Центральной Азии требованием жизни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места торжественной церемонии открытия. Именно такую формулировку в своем послании по случаю открытия МИЦА использовал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По словам дипломата, МИЦА будет служить площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия, разработки конкретных и научно обоснованных предложений по многосторонним проектам в торговой, транспортно-коммуникационной, энергетической, водной, экологической, гуманитарной сферах и в области безопасности.Напомним, Международный институт ЦА открыли сегодня в Ташкенте, в торжественной церемонии приняли участие председатель Сената Танзила Нарбаева, представители правительств стран Центральной Азии, послы иностранных государств и другие почетные гости.
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мид узбекистана, абдулазиз камилов

Камилов: открытие Международного института ЦА востребовано жизнью

16:45 15.07.2021 (обновлено: 19:14 15.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония открытия международного института Центральной Азии в Ташкенте
Церемония открытия международного института Центральной Азии в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам дипломата, МИЦА станет площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия, а также разработки конкретных и научно обоснованных предложений по многосторонним проектам.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Глава узбекистанского МИД Абдулазиз Камилов назвал открытие Международного института Центральной Азии требованием жизни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места торжественной церемонии открытия. Именно такую формулировку в своем послании по случаю открытия МИЦА использовал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Сегодня мы открываем востребованный самой жизнью уникальный научно-исследовательский институт. Создание института отражает важную тенденцию развития международных отношений, а именно возрастание значимости региональных политических процессов".

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан
Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана
По словам дипломата, МИЦА будет служить площадкой для экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия, разработки конкретных и научно обоснованных предложений по многосторонним проектам в торговой, транспортно-коммуникационной, энергетической, водной, экологической, гуманитарной сферах и в области безопасности.
Напомним, Международный институт ЦА открыли сегодня в Ташкенте, в торжественной церемонии приняли участие председатель Сената Танзила Нарбаева, представители правительств стран Центральной Азии, послы иностранных государств и другие почетные гости.
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