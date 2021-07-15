https://uz.sputniknews.ru/20210715/mid-uzbekistana-format-s51--unikalnaya-model-sotrudnichestva-19688239.html

МИД Узбекистана: формат "С5+1" — уникальная модель сотрудничества

МИД Узбекистана: формат "С5+1" — уникальная модель сотрудничества

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T10:39+0500

2021-07-15T10:39+0500

2021-07-15T10:43+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

центральная азия

мид узбекистана

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте проходит очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Среди журналистов, освещающих это мероприятие, — и корреспондент Sputnik Узбекистан.На открытии диалоговой площадки глава МИД Узбекистана назвал формат "Страны Центральной Азии — США" уникальной моделью для развития сотрудничества в регионе.Взаимодействие в таком формате, по словам министра, повлияло на улучшение связанности в экономике, энергетике и торговле, снижение воздействия экологических вызовов и вызовов в сфере здоровья, а также совместное реагирование на угрозы безопасности. Стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества в рамках формата "С5+1", обменялись мнениями по вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.Нужно отметить, что нынешняя встреча состоялась в рамках Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", в работе которой примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.Накануне в Ташкенте уже встретили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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центральная азия, мид узбекистана, узбекистан, сша