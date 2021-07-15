Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
МИД Узбекистана: формат "С5+1" — уникальная модель сотрудничества
10:39 15.07.2021 (обновлено: 10:43 15.07.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВстреча в формате С5+1 в Ташкенте 15 июля 2021 года
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте проходит очередная встреча формата "С5+1", который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Среди журналистов, освещающих это мероприятие, — и корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВстреча в формате "С5+1" в Ташкенте 15 июля 2021 года
Встреча в формате "С5+1" в Ташкенте 15 июля 2021 года
© Sputnik / Дильшода Рахматова
На открытии диалоговой площадки глава МИД Узбекистана назвал формат "Страны Центральной Азии — США" уникальной моделью для развития сотрудничества в регионе.
Взаимодействие в таком формате, по словам министра, повлияло на улучшение связанности в экономике, энергетике и торговле, снижение воздействия экологических вызовов и вызовов в сфере здоровья, а также совместное реагирование на угрозы безопасности.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВстреча в формате "С5+1" в Ташкенте 15 июля 2021 года
Встреча в формате "С5+1" в Ташкенте 15 июля 2021 года
© Sputnik / Дильшода Рахматова
"Узбекистан продолжит свою сильную поддержку развития партнерства "C5+1". Мы готовы и далее продвигать региональное партнёрство. [...] Мы также высоко ценим позицию США в поддержке независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии".
Стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества в рамках формата "С5+1", обменялись мнениями по вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.
Нужно отметить, что нынешняя встреча состоялась в рамках Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", в работе которой примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.
Накануне в Ташкенте уже встретили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.