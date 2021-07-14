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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/lavrov-priletel-v-tashkent-19683218.html
Лавров прилетел в Ташкент
Лавров прилетел в Ташкент
Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T18:56+0500
2021-07-14T19:06+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
мария захарова
посольство россии в узбекистане
конференция
сергей лавров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Ташкент, сообщает посольство России в Ташкенте.Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля.“Встретили его сердечно”, — прокомментировала визит в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ходе предстоящего форума, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества.Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.Значительное внимание будет уделено урегулированию ситуации в Афганистане.В мероприятии помимо Шавката Мирзиёева и Сергея Лаврова, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/gensek-shos-obsudil-s-kamilovym-provedenie-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19559437.html
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-tashkente-na-dva-dnya-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits-19648693.html
https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-jdet-borrelya-na-konferentsii-stran-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-19639988.html
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мария захарова, посольство россии в узбекистане, конференция, сергей лавров, узбекистан

Лавров прилетел в Ташкент

18:56 14.07.2021 (обновлено: 19:06 14.07.2021)
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© МИД РФСергей Лавров во время визита в Ташкент
Сергей Лавров во время визита в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© МИД РФ
Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Ташкент, сообщает посольство России в Ташкенте.
Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля.
“Встретили его сердечно”, — прокомментировала визит в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе предстоящего форума, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества.
Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
Политика
Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
6 июля, 14:12
773
Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.
Значительное внимание будет уделено урегулированию ситуации в Афганистане.
Знак объезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Общество
В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
12 июля, 17:34
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В мероприятии помимо Шавката Мирзиёева и Сергея Лаврова, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.
16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
Политика
Узбекистан ждет Борреля на конференции стран Центральной и Южной Азии
12 июля, 12:42
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