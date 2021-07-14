https://uz.sputniknews.ru/20210714/lavrov-priletel-v-tashkent-19683218.html

Лавров прилетел в Ташкент

Лавров прилетел в Ташкент

Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T18:56+0500

2021-07-14T18:56+0500

2021-07-14T19:06+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

мария захарова

посольство россии в узбекистане

конференция

сергей лавров

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Ташкент, сообщает посольство России в Ташкенте.Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля.“Встретили его сердечно”, — прокомментировала визит в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ходе предстоящего форума, инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, запланировано рассмотрение вопросов межрегионального сотрудничества.Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.Значительное внимание будет уделено урегулированию ситуации в Афганистане.В мероприятии помимо Шавката Мирзиёева и Сергея Лаврова, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.

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мария захарова, посольство россии в узбекистане, конференция, сергей лавров, узбекистан