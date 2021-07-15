https://uz.sputniknews.ru/20210715/mirziyoev-i-gani-vystupili-za-skoreyshee-vozobnovlenie-inklyuzivnyx-mejafganskix-peregovorov-19699153.html

Мирзиёев и Гани выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров

Мирзиёев и Гани выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров

Лидеры двух стран на встрече в Ташкенте еще раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и рассмотрели перспективы взаимодействия по... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T18:22+0500

2021-07-15T18:22+0500

2021-07-15T18:22+0500

политика

ашраф гани ахмадзай

афганистан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.В ходе переговоров стороны еще раз констатировали невозможность военного решения афганского конфликта и выступили за скорейшее возобновление инклюзивных межафганских переговоров.Также, лидеры двух стран рассмотрели перспективы взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития. Шавкат Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана активно содействовать в достижении устойчивого мира в Афганистане.Главы государств подчеркнули твердую приверженность дальнейшему развитию двустороннего и регионального взаимодействия, обеспечению практической реализации достигнутых договоренностей.Отмечена важность дальнейшего продвижения совместных транспортных и энергетических инфраструктурных проектов, нацеленных как на укрепление взаимосвязанности между регионами Центральной и Южной Азии, так и на расширение транзитного потенциала Афганистана, в частности, реализации проектов строительства железной дороги “Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” и возведения новой линии электропередач “Сурхан – Пули-Хумри”.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/xalilzad-i-glava-afganistana-na-etoy-nedele-vstretyatsya-v-tashkente--belyy-dom-19686647.html

https://uz.sputniknews.ru/20200803/Mirziev-i-Gani-pogovorili-po-telefonu--chemu-bylo-udeleno-osoboe-vnimanie-14688429.html

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