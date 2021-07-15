https://uz.sputniknews.ru/20210715/xalilzad-i-glava-afganistana-na-etoy-nedele-vstretyatsya-v-tashkente--belyy-dom-19686647.html

Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом

Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом

Обстановка в регионе остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T09:13+0500

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2021-07-15T09:19+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится в Узбекистане с президентом Афганистана Ашрафом Гани.Переговоры, как ожидается, состоятся на этой неделе.Об этом проинформировала представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.Представители американской делегации рассчитывают встретиться со всеми лидерами Южной и Центральной Азии. На повестке два вопроса: как ускорить экономическое развитие региона и укрепить партнерство стран с США. Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать и захватывать новые территории на фоне вывода американских войск из страны. По последним данным, экстремисты взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400.Эскалация напряженности в регионе ставит под удар безопасность соседних государств. В частности, Центральной Азии. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamir-kabulov-xaosom-voyny-na-severe-afganistana-mojet-vospolzovatsya-ig-19673013.html

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