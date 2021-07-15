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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/xalilzad-i-glava-afganistana-na-etoy-nedele-vstretyatsya-v-tashkente--belyy-dom-19686647.html
Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом
Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом
Обстановка в регионе остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T09:13+0500
2021-07-15T09:19+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится в Узбекистане с президентом Афганистана Ашрафом Гани.Переговоры, как ожидается, состоятся на этой неделе.Об этом проинформировала представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.Представители американской делегации рассчитывают встретиться со всеми лидерами Южной и Центральной Азии. На повестке два вопроса: как ускорить экономическое развитие региона и укрепить партнерство стран с США. Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать и захватывать новые территории на фоне вывода американских войск из страны. По последним данным, экстремисты взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400.Эскалация напряженности в регионе ставит под удар безопасность соседних государств. В частности, Центральной Азии. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamir-kabulov-xaosom-voyny-na-severe-afganistana-mojet-vospolzovatsya-ig-19673013.html
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белый дом, афганистан, ташкент, узбекистан, сша

Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом

09:13 15.07.2021 (обновлено: 09:19 15.07.2021)
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© AFP 2018 / KARIM JAAFARСпециальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад
Специальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Обстановка в регионе остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится в Узбекистане с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Переговоры, как ожидается, состоятся на этой неделе.
Об этом проинформировала представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.
"На текущей неделе помощник президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл возглавит делегацию США на международной конференции высокого уровня, посвященной процветанию, безопасности и региональной интеграции между Центральной и Южной Азией в Ташкенте", — отметила Хорн, ее заявление распространил Белый дом.
Представители американской делегации рассчитывают встретиться со всеми лидерами Южной и Центральной Азии. На повестке два вопроса: как ускорить экономическое развитие региона и укрепить партнерство стран с США.
"Спецпредставитель США Залмай Халилзад присоединится к делегации для проведения дипломатических встреч с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами стран формата "С-5" (страны ЦА. — Sputnik), и других государств региона, чтобы обсудить, как содействовать миру, безопасности и развитию в Афганистане, а также продвигать общие интересы в сфере региональной безопасности, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом", — заявила Хорн.
Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной: представители "Талибана"* продолжают наступать и захватывать новые территории на фоне вывода американских войск из страны.
По последним данным, экстремисты взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400.
Эскалация напряженности в регионе ставит под удар безопасность соседних государств. В частности, Центральной Азии.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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