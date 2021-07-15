https://uz.sputniknews.ru/20210715/novye-mery-podderjki-molodeji-ukaz-prezidenta-19687188.html

Узбекистан поднимет молодежь на высокий уровень: новые меры поддержки

Узбекистан поднимет молодежь на высокий уровень: новые меры поддержки

Предусматривается единовременная выплата детям из нуждающихся семей, оплата за учебу в вузе, льготные кредиты на ипотеку и образование, доплаты к заработной... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T10:07+0500

2021-07-15T10:07+0500

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общество

молодежь

семья

зарплата

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности".Матпомощь нуждающимся детямВ августе из госбюджета будет выплачена единовременная помощь в размере 500 тысяч сумов на каждого ребенка в возрасте до 18 лет из семей, включенных в "Железную тетрадь".Кроме того, детям из таких семей, обучающимся в государственных вузах, за первый курс в 2021/2022 учебному году покрывается полная сумма платного контракта за счет госбюджета.Льготные кредиты на жилье и на учебуБеззалоговый кредит в размере до 33 миллионов сумов на строительство дополнительного жилья в своих жилых помещениях выделят впервые вступающим в брак из числа нуждающейся молодежи. Также на приобретение жилья с первоначальным взносом и процентными платежами дополнительно 2 тысячам молодых семей выделяются субсидии в рамках программы ипотеки.Кроме того, Минфину поручено разработать законопроект, предусматривающий применение налоговых льгот по подоходному налогу на покрытие образовательных кредитов, а также освобождение от подоходного налога сумм, направляемых на покрытие полученных молодыми семьями ипотечных кредитов и начисленных по ним процентов.Молодым ученым – надбавки к зарплатеВнедряется порядок выплаты надбавки к должностному окладу молодых специалистов, работающих в госорганах, которые окончили бакалавриат и магистратуру или получивших ученую степень (PhD и приравненную к ней иную ученую степень) в зарубежных вузах, включенных в топ–500 перечня авторитетных международных рейтинговых организаций.С 1 сентября текущего года создается Молодежная бизнес-школа в городе Ташкенте, с 2022-го – ее филиалы во всех регионах. В ее задачи входит бизнес-образование, проведение мотивационных бизнес-семинаров и тренингов.Наряду с этим с 1 октября 2021 года будут проводиться конкурсы молодежных стартап-идей "Первый шаг в бизнес", победителям которого выделят гранты.Поддержка молодых спортсменов-тренеровС 1 сентября спортсменам-тренерам – победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Азиатских и Параазиатских игр, чемпионатов мира, Азии и республики в последние 5 лет, а также спортсменам-тренерам, осуществляющим деятельность в отдаленных и труднодоступных районах:За первое полугодие 2021-го направлено 300 миллиардов сумов на решение жизненных проблем 430 тысяч юношей и девушек, предоставлено 2,3 триллиона сумов льготных кредитов на предпринимательские проекты свыше 9,2 тысячи представителям молодого поколения, выделена 61 тысяча гектаров земельной площади для занятия земледелием более 230 тысячам молодых людей, проживающих в сельской местности.

https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html

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молодежь, семья, зарплата, узбекистан