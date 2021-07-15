https://uz.sputniknews.ru/20210715/otkrytie-mitsa-v-tashkente--kakie-zadachi-stoyat-pered-novym-institutom-19701736.html

Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?

Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?

В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии. Он должен стать одним из ключевых центров для... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T20:41+0500

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танзила нарбаева

институт

сотрудничество

центральная азия

абдулазиз камилов

ташкент

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Институт создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и призван способствовать наращиванию научных, торгово-экономических и духовно-культурных связей между странами Центральной Азии, укрепляя дух добрососедства и взаимовыгодного взаимодействия.Среди приоритетных задач МИЦА — решение общих вопросов климата, расширение кооперационных связей, а также изучение экономических возможностей стран региона для взаимовыгодного и комплексного развития.Как прошло открытие нового института, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/direktor-mejdunarodnogo-instituta-nazval-prioritety-deyatelnosti-novogo-nii-19699687.html

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танзила нарбаева, институт, сотрудничество, центральная азия, абдулазиз камилов, ташкент