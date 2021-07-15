https://uz.sputniknews.ru/20210715/otkrytie-mitsa-v-tashkente--kakie-zadachi-stoyat-pered-novym-institutom-19701736.html
Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?
Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?
В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии. Он должен стать одним из ключевых центров для... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T20:41+0500
2021-07-15T20:41+0500
2021-07-15T20:54+0500
видео
танзила нарбаева
институт
сотрудничество
центральная азия
абдулазиз камилов
ташкент
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Институт создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и призван способствовать наращиванию научных, торгово-экономических и духовно-культурных связей между странами Центральной Азии, укрепляя дух добрососедства и взаимовыгодного взаимодействия.Среди приоритетных задач МИЦА — решение общих вопросов климата, расширение кооперационных связей, а также изучение экономических возможностей стран региона для взаимовыгодного и комплексного развития.Как прошло открытие нового института, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/direktor-mejdunarodnogo-instituta-nazval-prioritety-deyatelnosti-novogo-nii-19699687.html
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танзила нарбаева, институт, сотрудничество, центральная азия, абдулазиз камилов, ташкент
Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?
20:41 15.07.2021 (обновлено: 20:54 15.07.2021)
В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии. Он должен стать одним из ключевых центров для развития сотрудничества в регионе.
Институт создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и призван способствовать наращиванию научных, торгово-экономических и духовно-культурных связей между странами Центральной Азии, укрепляя дух добрососедства и взаимовыгодного взаимодействия.
Среди приоритетных задач МИЦА — решение общих вопросов климата, расширение кооперационных связей, а также изучение экономических возможностей стран региона для взаимовыгодного и комплексного развития.
Как прошло открытие нового института, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
.