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Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?
Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?
В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии. Он должен стать одним из ключевых центров для... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
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танзила нарбаева
институт
сотрудничество
центральная азия
абдулазиз камилов
ташкент
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Институт создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и призван способствовать наращиванию научных, торгово-экономических и духовно-культурных связей между странами Центральной Азии, укрепляя дух добрососедства и взаимовыгодного взаимодействия.Среди приоритетных задач МИЦА — решение общих вопросов климата, расширение кооперационных связей, а также изучение экономических возможностей стран региона для взаимовыгодного и комплексного развития.Как прошло открытие нового института, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/direktor-mejdunarodnogo-instituta-nazval-prioritety-deyatelnosti-novogo-nii-19699687.html
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танзила нарбаева, институт, сотрудничество, центральная азия, абдулазиз камилов, ташкент

Открытие МИЦА в Ташкенте — какие задачи стоят перед новым институтом?

20:41 15.07.2021 (обновлено: 20:54 15.07.2021)
2426
© Рамиз Бахтияров
В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии. Он должен стать одним из ключевых центров для развития сотрудничества в регионе.
Институт создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и призван способствовать наращиванию научных, торгово-экономических и духовно-культурных связей между странами Центральной Азии, укрепляя дух добрососедства и взаимовыгодного взаимодействия.
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Среди приоритетных задач МИЦА — решение общих вопросов климата, расширение кооперационных связей, а также изучение экономических возможностей стран региона для взаимовыгодного и комплексного развития.
Как прошло открытие нового института, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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