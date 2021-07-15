Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ
19:22 15.07.2021 (обновлено: 20:48 15.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров Анвар Насиров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анвар Насиров отметил, что задачи водопользования не являются нерешаемыми. Со всеми странами действуют комиссии по этим вопросам - определяются лимиты отпуска воды на взаимовыгодной конструктивной основе.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан о перспективах деятельности данного НИИ на территории Узбекистана.
По словам главы учреждения, специалисты института прорабатывают возможности сотрудничества с коллегами из СНГ. Идет активный обмен опытом и знаниями.
МИЦА нацелен на расширение регионального партнерства, укрепление доверия и взаимопонимания между странами и народами.
Основную цель Анвар Насиров определил следующим образом - "выработка практических предложений, которые будут учитывать интересы всех стран региона, способствовать развитию и помогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы".
Такое партнерство будет содействовать укреплению доверия, дружбы и добрососедства, считает директор института.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДевушки в национальных костюмах
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Рамиз БахтияровТонзилла Нарбаева и Наталья Герман
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тонзилла Нарбаева и Наталья Герман
© Sputnik / Рамиз БахтияровНаталья Герман
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Наталья Герман
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Девушки в национальных костюмах
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тонзилла Нарбаева и Наталья Герман
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Наталья Герман
В приоритете НИИ - вопросы, связанные с изменением климата, учитывая ситуацию в Приаралье, укрепление и развитие в сфере гуманитарных обменов - взаимодействие в сфере образования и науки. Актуальной задачей является и расширение пакета проекта в экономической сфере.