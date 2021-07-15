https://uz.sputniknews.ru/20210715/direktor-mejdunarodnogo-instituta-nazval-prioritety-deyatelnosti-novogo-nii-19699687.html

Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ

Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ

Анвар Насиров отметил, что задачи водопользования не являются нерешаемыми. Со всеми странами действуют комиссии по этим вопросам - определяются лимиты отпуска... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T19:22+0500

2021-07-15T19:22+0500

2021-07-15T20:48+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

интервью

центральная азия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан о перспективах деятельности данного НИИ на территории Узбекистана.По словам главы учреждения, специалисты института прорабатывают возможности сотрудничества с коллегами из СНГ. Идет активный обмен опытом и знаниями.МИЦА нацелен на расширение регионального партнерства, укрепление доверия и взаимопонимания между странами и народами.Основную цель Анвар Насиров определил следующим образом - "выработка практических предложений, которые будут учитывать интересы всех стран региона, способствовать развитию и помогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы". Такое партнерство будет содействовать укреплению доверия, дружбы и добрососедства, считает директор института.В приоритете НИИ - вопросы, связанные с изменением климата, учитывая ситуацию в Приаралье, укрепление и развитие в сфере гуманитарных обменов - взаимодействие в сфере образования и науки. Актуальной задачей является и расширение пакета проекта в экономической сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/kamilov-otkrytie-mejdunarodnogo-instituta-tsa-vostrebovano-jiznyu-19697416.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/v-tashkente-izuchat-regionalnye-protsessy-na-institutsionalnom-urovne-19695519.html

центральная азия

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

интервью, центральная азия, узбекистан