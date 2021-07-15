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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/direktor-mejdunarodnogo-instituta-nazval-prioritety-deyatelnosti-novogo-nii-19699687.html
Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ
Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ
Анвар Насиров отметил, что задачи водопользования не являются нерешаемыми. Со всеми странами действуют комиссии по этим вопросам - определяются лимиты отпуска... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T19:22+0500
2021-07-15T20:48+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
интервью
центральная азия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан о перспективах деятельности данного НИИ на территории Узбекистана.По словам главы учреждения, специалисты института прорабатывают возможности сотрудничества с коллегами из СНГ. Идет активный обмен опытом и знаниями.МИЦА нацелен на расширение регионального партнерства, укрепление доверия и взаимопонимания между странами и народами.Основную цель Анвар Насиров определил следующим образом - "выработка практических предложений, которые будут учитывать интересы всех стран региона, способствовать развитию и помогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы". Такое партнерство будет содействовать укреплению доверия, дружбы и добрососедства, считает директор института.В приоритете НИИ - вопросы, связанные с изменением климата, учитывая ситуацию в Приаралье, укрепление и развитие в сфере гуманитарных обменов - взаимодействие в сфере образования и науки. Актуальной задачей является и расширение пакета проекта в экономической сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/kamilov-otkrytie-mejdunarodnogo-instituta-tsa-vostrebovano-jiznyu-19697416.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/v-tashkente-izuchat-regionalnye-protsessy-na-institutsionalnom-urovne-19695519.html
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интервью, центральная азия, узбекистан

Директор Международного института назвал приоритеты деятельности нового НИИ

19:22 15.07.2021 (обновлено: 20:48 15.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров Анвар Насиров
 Анвар Насиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Анвар Насиров отметил, что задачи водопользования не являются нерешаемыми. Со всеми странами действуют комиссии по этим вопросам - определяются лимиты отпуска воды на взаимовыгодной конструктивной основе.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров ответил на вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан о перспективах деятельности данного НИИ на территории Узбекистана.
По словам главы учреждения, специалисты института прорабатывают возможности сотрудничества с коллегами из СНГ. Идет активный обмен опытом и знаниями.
МИЦА нацелен на расширение регионального партнерства, укрепление доверия и взаимопонимания между странами и народами.
Церемония открытия международного института Центральной Азии в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Камилов: открытие Международного института ЦА востребовано жизнью
16:45
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Основную цель Анвар Насиров определил следующим образом - "выработка практических предложений, которые будут учитывать интересы всех стран региона, способствовать развитию и помогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы".
Такое партнерство будет содействовать укреплению доверия, дружбы и добрососедства, считает директор института.
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Наталья Герман
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Девушки в национальных костюмах
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тонзилла Нарбаева и Наталья Герман
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Наталья Герман
В приоритете НИИ - вопросы, связанные с изменением климата, учитывая ситуацию в Приаралье, укрепление и развитие в сфере гуманитарных обменов - взаимодействие в сфере образования и науки. Актуальной задачей является и расширение пакета проекта в экономической сфере.
Здание международного института Центральной Азии в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
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