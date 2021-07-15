https://uz.sputniknews.ru/20210715/planetu-oxvatila-tretya-volna-covid-19--glava-voz-19694362.html

Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ

Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ

В организации отметили, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". Сейчас он выявлен уже в 111 странах. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T15:00+0500

2021-07-15T15:00+0500

2021-07-15T15:10+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мир вступил в новую фазу распространения COVID-19 — третью. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Новая волна возникла в начале лета. Так, с 5 по 11 июля была зафиксирована четвертая неделя постоянного роста заболеваемости COVID.Также снова стала увеличиваться смертность после 10 недель снижения данного показателя.Примечательно, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". По словам гендиректора ВОЗ, этот вариант COVID-19 станет доминирующим во всем мире. Сейчас штамм выявлен уже в 111 странах.В ВОЗ добавили, что единственный действенный способ справиться с пандемией — это привиться. Причем необходимо, чтобы вакцинацию прошло по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу года.Затем эту цифру нужно увеличить до 70% к середине 2022-го.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html

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пандемия, коронавирус covid-19, воз