Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210715/planetu-oxvatila-tretya-volna-covid-19--glava-voz-19694362.html
Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
В организации отметили, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". Сейчас он выявлен уже в 111 странах. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T15:00+0500
2021-07-15T15:10+0500
в мире
пандемия
коронавирус covid-19
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19694588_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_122aef3b23dffd84d12739735efc84e3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мир вступил в новую фазу распространения COVID-19 — третью. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Новая волна возникла в начале лета. Так, с 5 по 11 июля была зафиксирована четвертая неделя постоянного роста заболеваемости COVID.Также снова стала увеличиваться смертность после 10 недель снижения данного показателя.Примечательно, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". По словам гендиректора ВОЗ, этот вариант COVID-19 станет доминирующим во всем мире. Сейчас штамм выявлен уже в 111 странах.В ВОЗ добавили, что единственный действенный способ справиться с пандемией — это привиться. Причем необходимо, чтобы вакцинацию прошло по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу года.Затем эту цифру нужно увеличить до 70% к середине 2022-го.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19694588_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a14c965c68c18980e2852b1729633eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, коронавирус covid-19, воз

Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ

15:00 15.07.2021 (обновлено: 15:10 15.07.2021)
919
© СС0 / Unsplash / Giacomo CarraКарта мира
Карта мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© СС0 / Unsplash / Giacomo Carra
В организации отметили, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". Сейчас он выявлен уже в 111 странах.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мир вступил в новую фазу распространения COVID-19 — третью.
Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Новая волна возникла в начале лета. Так, с 5 по 11 июля была зафиксирована четвертая неделя постоянного роста заболеваемости COVID.
Также снова стала увеличиваться смертность после 10 недель снижения данного показателя.
Примечательно, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". По словам гендиректора ВОЗ, этот вариант COVID-19 станет доминирующим во всем мире. Сейчас штамм выявлен уже в 111 странах.
"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи (заболевания. — Sputnik), что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", — добавил Гебрейесус.
В ВОЗ добавили, что единственный действенный способ справиться с пандемией — это привиться. Причем необходимо, чтобы вакцинацию прошло по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу года.
Затем эту цифру нужно увеличить до 70% к середине 2022-го.
Макеты коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
Общество
COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога
29 июня, 21:46
7189
000102
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:38Отабеков усомнился в результатах массовой вакцинации в Узбекистане
15:16В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
15:00Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
14:47Банк России: все, кроме узбекистанцев, стали меньше отправлять деньги из РФ в СНГ
14:29Российского блогера Subo оштрафуют за отсутствие маски в Узбекистане
13:44Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане
13:16"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
12:57В Узбекистан прибыло еще 90 тыс. доз "Спутника V"
12:50"Америке больше не подняться": почему в этом уверены американцы
12:30Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
12:20Афганцы бросают дома и бегут в укрытие из-за атак "Талибана"* — видео
12:09Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран
12:03За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи
11:19Почему туристы из исламских стран все чаще выбирают Узбекистан
10:41Враг "Северного потока-2" стремительно проигрывает в Германии
10:39МИД Узбекистана: формат "С5+1" — уникальная модель сотрудничества
10:18Какой будет политика стран СНГ через 10 лет — прогноз эксперта
10:07Узбекистан поднимет молодежь на высокий уровень: новые меры поддержки
09:32Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги
09:13Халилзад и глава Афганистана на этой неделе встретятся в Ташкенте — Белый дом