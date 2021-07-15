https://uz.sputniknews.ru/20210715/planetu-oxvatila-tretya-volna-covid-19--glava-voz-19694362.html
Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
В организации отметили, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". Сейчас он выявлен уже в 111 странах. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T15:00+0500
2021-07-15T15:00+0500
2021-07-15T15:10+0500
в мире
пандемия
коронавирус covid-19
воз
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мир вступил в новую фазу распространения COVID-19 — третью. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.Новая волна возникла в начале лета. Так, с 5 по 11 июля была зафиксирована четвертая неделя постоянного роста заболеваемости COVID.Также снова стала увеличиваться смертность после 10 недель снижения данного показателя.Примечательно, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". По словам гендиректора ВОЗ, этот вариант COVID-19 станет доминирующим во всем мире. Сейчас штамм выявлен уже в 111 странах.В ВОЗ добавили, что единственный действенный способ справиться с пандемией — это привиться. Причем необходимо, чтобы вакцинацию прошло по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу года.Затем эту цифру нужно увеличить до 70% к середине 2022-го.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html
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пандемия, коронавирус covid-19, воз
Планету охватила третья волна COVID-19 — глава ВОЗ
15:00 15.07.2021 (обновлено: 15:10 15.07.2021)
В организации отметили, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". Сейчас он выявлен уже в 111 странах.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Мир вступил в новую фазу распространения COVID-19 — третью.
Об этом заявил
гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Новая волна возникла в начале лета. Так, с 5 по 11 июля была зафиксирована четвертая неделя постоянного роста заболеваемости COVID.
Также снова стала увеличиваться смертность после 10 недель снижения данного показателя.
Примечательно, что в третьей волне пандемии преобладает штамм "дельта". По словам гендиректора ВОЗ, этот вариант COVID-19 станет доминирующим во всем мире. Сейчас штамм выявлен уже в 111 странах.
"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи (заболевания. — Sputnik), что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", — добавил Гебрейесус.
В ВОЗ добавили, что единственный действенный способ справиться с пандемией — это привиться. Причем необходимо, чтобы вакцинацию прошло по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу года.
Затем эту цифру нужно увеличить до 70% к середине 2022-го.