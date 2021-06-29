https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html

COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога

COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога

Доктор медицинских наук из США Михаил Фаворов уверен, что коронавирус все же родился в пробирках. Без всеобщей вакцинации его не победить, полагает эксперт. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T21:46+0500

2021-06-29T21:46+0500

2021-06-29T21:46+0500

коронавирус covid-19

общество

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19468167_0:738:2048:1890_1920x0_80_0_0_81a00fad3de732ad4481cfa44abd63aa.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В ряде стран бывшего СССР вводят карантинные ограничения из-за распространения новых штаммов коронавируса. Только вакцинация может остановить эту эпидемию. Об этом в интервью Sputnik рассказал американский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.Когда в регионе, стране или сообществе большое число вакцинированных, вирус, попадая из больного во внешнюю среду, все время натыкается на того, кто уже защищен, поясняет эпидемиолог. А мутация вируса происходит только во время болезни. "И мутирует вирус по своей природе тысячи раз в день. Постоянно появляются новые вирусные частицы. Большинство из них не способны к размножению, но мутации в конце концов появляются такие, которые отличаются от предыдущих. И поэтому те, кто переболел, не защищены полностью. Мы знаем, что от двух до пяти процентов болеют второй раз. Я знаю два случая уже переболевших три раза. Потому что если вы переболели классическим вирусом из Уханя, то велика вероятность, что вы легко заболеете индийским штаммом", — считает Фаворов.В Индии огромное население, что обуславливает большое количество мутаций."Поэтому вирус будет все время находить тех, через кого можно пробиться: через низкие антитела у переболевших, через плохо ответивших на вакцину", — говорит эпидемиолог.При этом он отмечает, что переболевший и вакцинированный человек находятся на совершенно разных позициях — вакцины защищают лучше, чем антитела после болезни. По словам Фаворова, он наблюдает этот эффект впервые, также как в первый раз сталкивается "с искусственным вирусом, убежавшим из лаборатории".Фаворов уточняет, что коронавирус все-таки можно назвать и естественным, поскольку он рекомбинант из двух естественных вирусов, COVID-19 не собран искусственно из нуклеотидов. Но получен искусственным путем в лаборатории, и, "к сожалению, недостаточная защита привела к тому, что люди заболели и вирус из нее утек".В версии о происхождении коронавируса в уханьской лаборатории, по заверению эпидемиолога, нет никакой тайны. Еще в декабре 2020 года в китайской печати выходили статьи на эту тему, а коллега Фаворова, знающая китайский язык, переводила их. Да, Китай сейчас отрицает это, однако "вставка, которая имеет место в данном вирусе, не встречается ни в одном аденовирусе".Может ли появиться такой мутант коронавируса, для которого антитела вообще не имеют значения? "Мы опасаемся этого, — говорит доктор. — Очень внимательно за этим следим, но пока такого нет". В то же время Михаил Фаворов сделал прогноз, что к концу 2022 года граждане будут ходить без масок и вздохнут свободно. Но путь к этой свободе будет тяжелым и с ростом смертности, особенно в ближайшие пару месяцев. Поэтому нужна массовая вакцинация.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/pochemu-nujno-privitsya-ot-covid-19-obraschenie-veduschix-uchenyx-rossii--translyatsiya-19457892.html

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, сша