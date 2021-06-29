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COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога
COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога
Доктор медицинских наук из США Михаил Фаворов уверен, что коронавирус все же родился в пробирках. Без всеобщей вакцинации его не победить, полагает эксперт. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T21:46+0500
2021-06-29T21:46+0500
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В ряде стран бывшего СССР вводят карантинные ограничения из-за распространения новых штаммов коронавируса. Только вакцинация может остановить эту эпидемию. Об этом в интервью Sputnik рассказал американский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.Когда в регионе, стране или сообществе большое число вакцинированных, вирус, попадая из больного во внешнюю среду, все время натыкается на того, кто уже защищен, поясняет эпидемиолог. А мутация вируса происходит только во время болезни. "И мутирует вирус по своей природе тысячи раз в день. Постоянно появляются новые вирусные частицы. Большинство из них не способны к размножению, но мутации в конце концов появляются такие, которые отличаются от предыдущих. И поэтому те, кто переболел, не защищены полностью. Мы знаем, что от двух до пяти процентов болеют второй раз. Я знаю два случая уже переболевших три раза. Потому что если вы переболели классическим вирусом из Уханя, то велика вероятность, что вы легко заболеете индийским штаммом", — считает Фаворов.В Индии огромное население, что обуславливает большое количество мутаций."Поэтому вирус будет все время находить тех, через кого можно пробиться: через низкие антитела у переболевших, через плохо ответивших на вакцину", — говорит эпидемиолог.При этом он отмечает, что переболевший и вакцинированный человек находятся на совершенно разных позициях — вакцины защищают лучше, чем антитела после болезни. По словам Фаворова, он наблюдает этот эффект впервые, также как в первый раз сталкивается "с искусственным вирусом, убежавшим из лаборатории".Фаворов уточняет, что коронавирус все-таки можно назвать и естественным, поскольку он рекомбинант из двух естественных вирусов, COVID-19 не собран искусственно из нуклеотидов. Но получен искусственным путем в лаборатории, и, "к сожалению, недостаточная защита привела к тому, что люди заболели и вирус из нее утек".В версии о происхождении коронавируса в уханьской лаборатории, по заверению эпидемиолога, нет никакой тайны. Еще в декабре 2020 года в китайской печати выходили статьи на эту тему, а коллега Фаворова, знающая китайский язык, переводила их. Да, Китай сейчас отрицает это, однако "вставка, которая имеет место в данном вирусе, не встречается ни в одном аденовирусе".Может ли появиться такой мутант коронавируса, для которого антитела вообще не имеют значения? "Мы опасаемся этого, — говорит доктор. — Очень внимательно за этим следим, но пока такого нет". В то же время Михаил Фаворов сделал прогноз, что к концу 2022 года граждане будут ходить без масок и вздохнут свободно. Но путь к этой свободе будет тяжелым и с ростом смертности, особенно в ближайшие пару месяцев. Поэтому нужна массовая вакцинация.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html
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коронавирус covid-19, сша

COVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога

21:46 29.06.2021
179
© CC0 / Unsplash / Quinten BraemМакеты коронавируса
Макеты коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© CC0 / Unsplash / Quinten Braem
Доктор медицинских наук из США Михаил Фаворов уверен, что коронавирус все же родился в пробирках. Без всеобщей вакцинации его не победить, полагает эксперт.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В ряде стран бывшего СССР вводят карантинные ограничения из-за распространения новых штаммов коронавируса. Только вакцинация может остановить эту эпидемию. Об этом в интервью Sputnik рассказал американский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

"Единственный способ остановить пандемию, не только эпидемию, а именно пандемию <...> — вакцинироваться. Никакого другого способа нет. Иначе переболеем все, в разных формах: кто-то перенесет болезнь легко, кто-то умрет. Но с вакциной вероятность тяжело заболеть и умереть практически равна к нулю", — уверен Михаил Фаворов.

Когда в регионе, стране или сообществе большое число вакцинированных, вирус, попадая из больного во внешнюю среду, все время натыкается на того, кто уже защищен, поясняет эпидемиолог. А мутация вируса происходит только во время болезни.
"И мутирует вирус по своей природе тысячи раз в день. Постоянно появляются новые вирусные частицы. Большинство из них не способны к размножению, но мутации в конце концов появляются такие, которые отличаются от предыдущих. И поэтому те, кто переболел, не защищены полностью. Мы знаем, что от двух до пяти процентов болеют второй раз. Я знаю два случая уже переболевших три раза. Потому что если вы переболели классическим вирусом из Уханя, то велика вероятность, что вы легко заболеете индийским штаммом", — считает Фаворов.
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В Индии огромное население, что обуславливает большое количество мутаций.
"Поэтому вирус будет все время находить тех, через кого можно пробиться: через низкие антитела у переболевших, через плохо ответивших на вакцину", — говорит эпидемиолог.
При этом он отмечает, что переболевший и вакцинированный человек находятся на совершенно разных позициях — вакцины защищают лучше, чем антитела после болезни. По словам Фаворова, он наблюдает этот эффект впервые, также как в первый раз сталкивается "с искусственным вирусом, убежавшим из лаборатории".
"Вирус я назвал искусственным с точки зрения бытового понятия, потому что он скомбинирован из двух естественных вирусов, — поясняет эпидемиолог. — Был взят один вирус, поставлена специальная вставка и другой вирус туда присоединен. Мы точно знаем, что три человека в лаборатории заболели (в китайском Ухане. — Прим. ред.), что они не сообщали о своей болезни и попали в больницу, что они были на базаре, что у одного жена заболела и умерла. И это все было еще в конце октября (2020 года. — Прим. ред.), но о вспышке было сообщено только в декабре", — возмущается доктор медицинских наук.
Фаворов уточняет, что коронавирус все-таки можно назвать и естественным, поскольку он рекомбинант из двух естественных вирусов, COVID-19 не собран искусственно из нуклеотидов. Но получен искусственным путем в лаборатории, и, "к сожалению, недостаточная защита привела к тому, что люди заболели и вирус из нее утек".
В версии о происхождении коронавируса в уханьской лаборатории, по заверению эпидемиолога, нет никакой тайны. Еще в декабре 2020 года в китайской печати выходили статьи на эту тему, а коллега Фаворова, знающая китайский язык, переводила их. Да, Китай сейчас отрицает это, однако "вставка, которая имеет место в данном вирусе, не встречается ни в одном аденовирусе".
"Он что — с неба упал? Мы знаем точно, что над этой вставкой шла работа именно в этой лаборатории. Но с юридической точки зрения, пока не будут получены журналы, в которых показано, что специально эта работа проводилась, пока не будут получены отчеты сотрудников лаборатории, утверждать это нельзя. А скоро людей этих уже и не найдешь. Китай отозвал первичный документ из публичного доступа, по которому можно было сделать выводы, сказав, что нужно кое-что поменять и не вернул", — сказал Фаворов.
Может ли появиться такой мутант коронавируса, для которого антитела вообще не имеют значения? "Мы опасаемся этого, — говорит доктор. — Очень внимательно за этим следим, но пока такого нет".
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В то же время Михаил Фаворов сделал прогноз, что к концу 2022 года граждане будут ходить без масок и вздохнут свободно. Но путь к этой свободе будет тяжелым и с ростом смертности, особенно в ближайшие пару месяцев. Поэтому нужна массовая вакцинация.
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