https://uz.sputniknews.ru/20210715/skonchalsya-pyotr-mamonov-19700770.html

Скончался Пётр Мамонов

Скончался Пётр Мамонов

Сегодня в возрасте 70 лет скончался российский музыкант и актер Петр Мамонов. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T20:05+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 15 июля в возрасте 70 лет умер музыкант и актер Петр Мамонов, сообщает РИА "Новости".Информацию о смерти журналистам подтвердили его близкие. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Она была пионером русской психоделики и главной группой московского рока 80-х. Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США.Мамонов также известен по ролям в фильмах “Игла”, “Такси-Блюз”, “Остров” Павла Лунгина, вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.1 июля стало известно, что Петр Николаевич лежит в “Коммунарке” с коронавирусом, состояние его крайне тяжелое. На следующий день его подключили к ИВЛ. Жена музыканта Ольга говорила, что не понимает, где Петр Николаевич мог заразиться — все последние годы он жил под Москвой в уединении.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-safar-ostonov-19187941.html

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коронавирус covid-19, культура