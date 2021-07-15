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Скончался Пётр Мамонов
Скончался Пётр Мамонов
Сегодня в возрасте 70 лет скончался российский музыкант и актер Петр Мамонов. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T20:05+0500
2021-07-15T20:05+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 15 июля в возрасте 70 лет умер музыкант и актер Петр Мамонов, сообщает РИА "Новости".Информацию о смерти журналистам подтвердили его близкие. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Она была пионером русской психоделики и главной группой московского рока 80-х. Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США.Мамонов также известен по ролям в фильмах “Игла”, “Такси-Блюз”, “Остров” Павла Лунгина, вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.1 июля стало известно, что Петр Николаевич лежит в “Коммунарке” с коронавирусом, состояние его крайне тяжелое. На следующий день его подключили к ИВЛ. Жена музыканта Ольга говорила, что не понимает, где Петр Николаевич мог заразиться — все последние годы он жил под Москвой в уединении.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/skonchalsya-zaslujennyy-jurnalist-uzbekistana-safar-ostonov-19187941.html
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коронавирус covid-19, культура

Скончался Пётр Мамонов

20:05 15.07.2021
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© Sputnik / Михаил ВоскресенскийРок-музыкант и актер Петр Мамонов
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Сегодня в возрасте 70 лет скончался российский музыкант и актер Петр Мамонов.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 15 июля в возрасте 70 лет умер музыкант и актер Петр Мамонов, сообщает РИА "Новости".
Информацию о смерти журналистам подтвердили его близкие.
Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Она была пионером русской психоделики и главной группой московского рока 80-х. Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США.
Мамонов также известен по ролям в фильмах “Игла”, “Такси-Блюз”, “Остров” Павла Лунгина, вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.
1 июля стало известно, что Петр Николаевич лежит в “Коммунарке” с коронавирусом, состояние его крайне тяжелое. На следующий день его подключили к ИВЛ. Жена музыканта Ольга говорила, что не понимает, где Петр Николаевич мог заразиться — все последние годы он жил под Москвой в уединении.
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Общество
Скончался заслуженный журналист Узбекистана Сафар Остонов
10 июня, 13:58
2195
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