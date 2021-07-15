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Влияние коронавируса на авторынок Узбекистана посчитали минимальным
Влияние коронавируса на авторынок Узбекистана посчитали минимальным
Самая жесткая фаза карантинных ограничений в республике пришлась на февраль и привела к падению продаж авто на 73,8%. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T17:36+0500
2021-07-15T17:36+0500
экономика
автомобили
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали изменения спроса на авторынке, чтобы узнать, восстановилась ли экономическая активность в Узбекистане. Показатели первого полугодия свидетельствуют, что экономика идет в рост.В июне 2021 года спрос населения на авторынке показал умеренный рост, увеличившись на 13,7% по сравнению с маем текущего года. Если сравнивать нынешние цифры с прошлогодними, то рост составляет почти на 13%, а если с показателями позапрошлого года - на 29,6%.За полгода количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами во всех регионах, кроме Сырдарьинской области. Наивысшие темпы роста демонстрирует Наманганская (22,6%), Навоийская (20,9%), Самаркандская (18,8%), Ферганская (16,2%) и Ташкентская (16,4%) области.С января по май жителям республике выданы автокредиты в объеме 2,67 трлн сумов, что больше на 40,5%, чем за аналогичный период прошлого года.Также в первый летний месяц 2021 года зарегистрировано 18,9 тысяч новых автомобилей. Из них 1171 (6,2%) - иномарки.С учетом того, что в предыдущий год узбекский авторынок поднимался, влияние коронавируса можно считать минимальным. Самая жесткая фаза карантинных ограничений в республике пришлась на февраль и привела к падению продаж авто на 73,8%, но уже в июне дилерские центры вновь заработали, а во втором полугодии рынок и вовсе перешел в рост.У дилеров имеется значительное количество автозаказов, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы, что указывает на возможный рост во второй половине года.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
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автомобили, узбекистан

Влияние коронавируса на авторынок Узбекистана посчитали минимальным

17:36 15.07.2021
1861
© UzAutoАвтомобили UzAuto Motors
Автомобили UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© UzAuto
Самая жесткая фаза карантинных ограничений в республике пришлась на февраль и привела к падению продаж авто на 73,8%.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали изменения спроса на авторынке, чтобы узнать, восстановилась ли экономическая активность в Узбекистане. Показатели первого полугодия свидетельствуют, что экономика идет в рост.
В июне 2021 года спрос населения на авторынке показал умеренный рост, увеличившись на 13,7% по сравнению с маем текущего года. Если сравнивать нынешние цифры с прошлогодними, то рост составляет почти на 13%, а если с показателями позапрошлого года - на 29,6%.
За полгода количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами во всех регионах, кроме Сырдарьинской области. Наивысшие темпы роста демонстрирует Наманганская (22,6%), Навоийская (20,9%), Самаркандская (18,8%), Ферганская (16,2%) и Ташкентская (16,4%) области.
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С января по май жителям республике выданы автокредиты в объеме 2,67 трлн сумов, что больше на 40,5%, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в первый летний месяц 2021 года зарегистрировано 18,9 тысяч новых автомобилей. Из них 1171 (6,2%) - иномарки.
С учетом того, что в предыдущий год узбекский авторынок поднимался, влияние коронавируса можно считать минимальным. Самая жесткая фаза карантинных ограничений в республике пришлась на февраль и привела к падению продаж авто на 73,8%, но уже в июне дилерские центры вновь заработали, а во втором полугодии рынок и вовсе перешел в рост.
У дилеров имеется значительное количество автозаказов, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы, что указывает на возможный рост во второй половине года.
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