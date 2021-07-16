https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html

Гани: Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*

Гани: Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*

В Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T11:59+0500

2021-07-16T11:59+0500

2021-07-16T12:12+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

ашраф гани ахмадзай

мид узбекистана

афганистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Народ Афганистана поддерживает национальные афганские силы, об этом заявил президент ИРА Ашраф Гани, выступая на международной конференции в Ташкенте. Тезисы из речи высокого гостя цитирует корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам лидера Афганистана, ряды вооруженных сил пополняются добровольцами из числа населения. Однако сложность не только в противостоянии и угрозах безопасности, но и в очередной вспышке заболеваемости COVID-19.Он добавил, что, несмотря на консенсус среди различных международных наблюдателей, "они не приняли никаких шагов для того, чтобы обеспечить поддержку".Ашраф Гани назвал еще один вызов, который стоит перед правительственными войсками, — это большое количество "джихадистов"*. "Мы наблюдаем большое количество боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы", — отметил лидер ИРА.Сейчас в Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам.Внимание, по словам Гани, полностью сконцентрировано на действующих противостояниях. В стране уверены, что изменить проблемные вопросы можно, превратив их в возможности.При этом лидер республики подчеркнул, что Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*, и призвал движение к сотрудничеству. "Афганский народ доверил мне управление государством, и я буду стараться оправдать это доверие. Моя основная задача — обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее процветание республики", — заключил Ашраф Гани.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210713/vo-chto-taliban-prevratil-afganistan-i-kak-teper-jivut-mirnye-jiteli--video-19653079.html

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