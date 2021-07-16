https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html
Гани: Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*
Гани: Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*
В Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T11:59+0500
2021-07-16T11:59+0500
2021-07-16T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Народ Афганистана поддерживает национальные афганские силы, об этом заявил президент ИРА Ашраф Гани, выступая на международной конференции в Ташкенте. Тезисы из речи высокого гостя цитирует корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам лидера Афганистана, ряды вооруженных сил пополняются добровольцами из числа населения. Однако сложность не только в противостоянии и угрозах безопасности, но и в очередной вспышке заболеваемости COVID-19.Он добавил, что, несмотря на консенсус среди различных международных наблюдателей, "они не приняли никаких шагов для того, чтобы обеспечить поддержку".Ашраф Гани назвал еще один вызов, который стоит перед правительственными войсками, — это большое количество "джихадистов"*. "Мы наблюдаем большое количество боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы", — отметил лидер ИРА.Сейчас в Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам.Внимание, по словам Гани, полностью сконцентрировано на действующих противостояниях. В стране уверены, что изменить проблемные вопросы можно, превратив их в возможности.При этом лидер республики подчеркнул, что Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*, и призвал движение к сотрудничеству. "Афганский народ доверил мне управление государством, и я буду стараться оправдать это доверие. Моя основная задача — обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее процветание республики", — заключил Ашраф Гани.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210713/vo-chto-taliban-prevratil-afganistan-i-kak-teper-jivut-mirnye-jiteli--video-19653079.html
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Гани: Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*
11:59 16.07.2021 (обновлено: 12:12 16.07.2021)
В Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Народ Афганистана поддерживает национальные афганские силы, об этом заявил президент ИРА Ашраф Гани, выступая на международной конференции в Ташкенте. Тезисы из речи высокого гостя цитирует корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По словам лидера Афганистана, ряды вооруженных сил пополняются добровольцами из числа населения. Однако сложность не только в противостоянии и угрозах безопасности, но и в очередной вспышке заболеваемости COVID-19.
"США действовали в рамках политических решений, они передислоцировали свою военную базу, и в результате более пяти тысяч заключенных оказались на свободе по международному запросу. Талибы предоставили им лишь два пути: либо перейти на их сторону, либо сдаться".
Ашраф Гани
Президент Исламской Республики Афганистан
Он добавил, что, несмотря на консенсус среди различных международных наблюдателей, "они не приняли никаких шагов для того, чтобы обеспечить поддержку".
Ашраф Гани назвал еще один вызов, который стоит перед правительственными войсками, — это большое количество "джихадистов"*. "Мы наблюдаем большое количество боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы", — отметил лидер ИРА.
Сейчас в Афганистане нацелены на переговоры с руководством движения "Талибан"*, однако не намерены уступать боевикам.
Внимание, по словам Гани, полностью сконцентрировано на действующих противостояниях. В стране уверены, что изменить проблемные вопросы можно, превратив их в возможности.
При этом лидер республики подчеркнул, что Афганистан готов лицом к лицу столкнуться с "Талибаном"*, и призвал движение к сотрудничеству.
"Афганский народ доверил мне управление государством, и я буду стараться оправдать это доверие. Моя основная задача — обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее процветание республики", — заключил Ашраф Гани.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация