https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
Расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза — это неотъемлемая часть процесса становления большого евразийского... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T14:36+0500
2021-07-16T14:36+0500
2021-07-16T14:45+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18309396_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_37865d0fe1ea90e386520e5ef046e1e8.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавшая на встрече.Поскольку, как подчеркнул глава МИД России, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В эти дни в Ташкенте проходит Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран. Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18309396_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_02b3f6afcc122c9b1bdeddcfb52aa7d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, сергей лавров
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
14:36 16.07.2021 (обновлено: 14:45 16.07.2021)
Расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза — это неотъемлемая часть процесса становления большого евразийского партнерства, подчеркнул Лавров.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан
, присутствовавшая на встрече.
Поскольку, как подчеркнул глава МИД России, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.
В эти дни в Ташкенте проходит
Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.
Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.