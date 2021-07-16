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Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя
Расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза — это неотъемлемая часть процесса становления большого евразийского... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T14:36+0500
2021-07-16T14:45+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавшая на встрече.Поскольку, как подчеркнул глава МИД России, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В эти дни в Ташкенте проходит Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран. Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, сергей лавров

Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя

14:36 16.07.2021 (обновлено: 14:45 16.07.2021)
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© Sputnik / Таалайбек ОроскуловФлаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Таалайбек Ороскулов
Расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза — это неотъемлемая часть процесса становления большого евразийского партнерства, подчеркнул Лавров.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавшая на встрече.
Поскольку, как подчеркнул глава МИД России, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.
Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Экономика
Аналитик: вступление Узбекистана в ЕАЭС выгодно всем его членам
1 июля, 21:00
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В эти дни в Ташкенте проходит Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.
Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
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