https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html

Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя

Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как наблюдателя

Расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза — это неотъемлемая часть процесса становления большого евразийского... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T14:36+0500

2021-07-16T14:36+0500

2021-07-16T14:45+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавшая на встрече.Поскольку, как подчеркнул глава МИД России, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В эти дни в Ташкенте проходит Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран. Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, сергей лавров