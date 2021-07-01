Экономика
Аналитик: вступление Узбекистана в ЕАЭС выгодно всем его членам
© Sputnik / Дмитрий ВоскресенскийРуководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев
© Sputnik / Дмитрий Воскресенский
Эксклюзивное интервью с экспертом Евразийского банка развития – о возможных выгодах и рисках для РУз при присоединении к Евразийскому экономическому союзу.
Какие финансовые выгоды может извлечь Узбекистан при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)? Что нужно республике, чтобы интеграция прошла плавно? И как членство в Союзе будет развивать энергетику республики? Об этом Sputnik рассказал руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев.
Ни одна отрасль не пострадает
Узбекистан становится ключевым элементом экономической интеграции во всей Евразии. К такому выводу приходят аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в докладе "Узбекистан и ЕАЭС", представленном 1 июля в Москве.
У любой международной организации есть свои сторонники и противники. ЕАЭС не является исключением: обсуждая возможность вступления Узбекистана в Союз, скептики неоднократно высказывали мнение, что ряд отраслей узбекистанской экономики рискует пострадать, особенно ключевая сфера – автопром.
Однако экономисты ЕАБР не разделяют этих опасений.
"Наоборот, интеграционные процессы будут способствовать активному развитию автомобилестроения, - заверил Тарас Цукарев. – Автопром в Узбекистане существует не первый год. И это не один-два завода, а целый холдинг, насчитывающий 30 предприятий. Все они имеют свою нишу в регионе. У них есть свои клиенты, свое видение бизнеса. Поэтому интеграция не отразится на эффективности автопрома".
Вступление в ЕАЭС создает для Узбекистана только перспективы расширения автомобильной отрасли, подчеркивает специалист. И в качестве примера приводит совместное белорусско-китайское предприятие по сборке легковых автомобилей Geely.
"При этом на территории Беларуси работают российские производители, - рассуждает эксперт. – Но у Geely есть своя доля на рынке. Предприятие еще и экспортирует автомобили в Россию".
В Узбекистане в принципе нет отраслей, неподготовленных к интеграции в ЕАЭС, считает Тарас Цукарев. Однако важно гармонизировать санитарные и технические регламенты со стандартами объединения. Унификация институциональных элементов даст толчок торгово-экономическим отношениям Узбекистана и государств-членов Союза.
"Все финансовые и производственные барьеры упираются в технический регламент, - объясняет представитель ЕАБР. – Предприятия Узбекистана и сейчас успешны, но при гармонизации получат больше клиентов, новые ниши для ведения бизнеса".
Как решить проблему водоснабжения?
Инфраструктурные инвестиции – вот, что может получить Узбекистан при вхождении в ЕАЭС. По оценкам ЕАБР, их объем может достигать $1,5 млрд в год.
"Это дополнительные 0,3-0,4% ВВП, что будет существенным плюсом для страны", - отметил Цукарев.
Основное внимание, по мнению аналитиков ЕАБР, стоит уделить энергетике республики. Дело в том, что 66% магистральных и 62% распределительных энергосетей Узбекистана находятся в эксплуатации более 30 лет. Изношенность энергосектора ведет к гигантским денежным потерям – финансовые издержки Узбекистана в этой сфере составляют $1,5 млрд в год.
Впрочем, водный комплекс в республике изношен не меньше, а 92% его объема приходится на ключевую экономическую отрасль – сельское хозяйство. В результате Узбекистан теряет почти треть водопотребления за год, что увеличивает и так существующий дефицит водоснабжения в стране.
"Это важный вопрос для всей Центральной Азии, -— говорит Тарас Цукарев. – Мы считаем, что его можно решить за общим столом переговоров. И институты ЕАЭС могут дать площадку для совместного обсуждения".
Дополнительные 2 миллиарда долларов в год
Еще один плюс от вступления Узбекистана в ЕАЭС касается рядовых граждан, особенно – трудовых мигрантов. Как считает Тарас Цукарев, возможность пользоваться общим рынком труда Союза даст Узбекистану дополнительный годовой приток денежных переводов в $2 млрд. Сейчас из России узбекистанцы перечисляют $4,4 млрд в год.
© Sputnik / Дмитрий ВоскресенскийРуководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев
Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев
© Sputnik / Дмитрий Воскресенский
"Рост денежных переводов – это еще 0,3-0,4% к ВВП страны, - говорит экономист. – Помимо этого, ЕАЭС обеспечит мигрантам общий рынок труда, упрощенный миграционный учет, пакет социальных гарантий, признание узбекистанских дипломов, а также свободное перемещение и возможность пользоваться всеми благами общего рынка Союза".
При вступлении страны в Союз вырастет и объем экспорта в страны-члены ЕАЭС, от которых и так существенно зависит экономика Узбекистана, полагает Цукарев. На сегодняшний день главные инвестиционные партнеры страны – это Россия и Казахстан. В республике действуют более 2 тысяч компаний с российским капиталом и более 900 предприятий с участием казахстанского капитала.
По мнению Тараса Цукарева, экспорт узбекистанских товаров в рамках интеграции может достичь $1,2 млрд (поставки из Узбекистана в ЕАЭС в 2020-м составили $781,6 млн). "Также не стоит забывать, что совместная работа стран-членов Союза может привести к активному включению республики в трансевразийские транспортные коридоры", - напоминает эксперт.
Восстановиться после пандемии
Евразийский экономический союз в состоянии помочь Узбекистану быстрее преодолеть постковидный кризис. "Инвестиции ЕАЭС дадут необходимый глоток воздуха узбекистанской экономике, - говорит Тарас Цукарев. – Узбекистан может увеличить темпы прироста ВВП до 6,6% - показателя, который был до пандемии. Все-таки ЕАЭС – это рынок емкостью в $2 трлн, с 200 млн населения".
Восстановиться после пандемии Узбекистану поможет развитие промышленной кооперации с государствами-членами Союза и инвестиционное сотрудничество, считают в ЕАБР. "Выгоды получает не только Узбекистан, но и другие страны Союза. Вступление республики в ЕАЭС простимулирует развитие бизнеса в рамках Союза. Нереализованный потенциал экспорта в Узбекистан составляет $1,6 млрд", - говорит эксперт.
По данным ЕАБР, основные группы товаров, где может быстро вырасти взаимная торговля, - это машиностроение, черные металлы, пшеница, минеральные продукты и древесина. "Членство Узбекистана в крупном интеграционном объединении может стимулировать и торговые соглашения с третьими странами, - заключил Тарас Цукарев. – Масштабные организации более привлекательны, чем малая экономика".