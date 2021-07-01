https://uz.sputniknews.ru/20210701/analitik-vstuplenie-uzbekistana-v-eaes-vygodno-vsem-ego-chlenam-19505817.html

Аналитик: вступление Узбекистана в ЕАЭС выгодно всем его членам

Аналитик: вступление Узбекистана в ЕАЭС выгодно всем его членам

Эксклюзивное интервью с экспертом Евразийского банка развития – о возможных выгодах и рисках для РУз при присоединении к Евразийскому экономическому союзу. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T21:00+0500

2021-07-01T21:00+0500

2021-07-01T21:00+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еабр

узбекистан

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Какие финансовые выгоды может извлечь Узбекистан при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)? Что нужно республике, чтобы интеграция прошла плавно? И как членство в Союзе будет развивать энергетику республики? Об этом Sputnik рассказал руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев.Ни одна отрасль не пострадаетУзбекистан становится ключевым элементом экономической интеграции во всей Евразии. К такому выводу приходят аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в докладе "Узбекистан и ЕАЭС", представленном 1 июля в Москве.У любой международной организации есть свои сторонники и противники. ЕАЭС не является исключением: обсуждая возможность вступления Узбекистана в Союз, скептики неоднократно высказывали мнение, что ряд отраслей узбекистанской экономики рискует пострадать, особенно ключевая сфера – автопром.Однако экономисты ЕАБР не разделяют этих опасений. Вступление в ЕАЭС создает для Узбекистана только перспективы расширения автомобильной отрасли, подчеркивает специалист. И в качестве примера приводит совместное белорусско-китайское предприятие по сборке легковых автомобилей Geely. "При этом на территории Беларуси работают российские производители, - рассуждает эксперт. – Но у Geely есть своя доля на рынке. Предприятие еще и экспортирует автомобили в Россию". В Узбекистане в принципе нет отраслей, неподготовленных к интеграции в ЕАЭС, считает Тарас Цукарев. Однако важно гармонизировать санитарные и технические регламенты со стандартами объединения. Унификация институциональных элементов даст толчок торгово-экономическим отношениям Узбекистана и государств-членов Союза.Как решить проблему водоснабжения?Инфраструктурные инвестиции – вот, что может получить Узбекистан при вхождении в ЕАЭС. По оценкам ЕАБР, их объем может достигать $1,5 млрд в год."Это дополнительные 0,3-0,4% ВВП, что будет существенным плюсом для страны", - отметил Цукарев.Основное внимание, по мнению аналитиков ЕАБР, стоит уделить энергетике республики. Дело в том, что 66% магистральных и 62% распределительных энергосетей Узбекистана находятся в эксплуатации более 30 лет. Изношенность энергосектора ведет к гигантским денежным потерям – финансовые издержки Узбекистана в этой сфере составляют $1,5 млрд в год.Впрочем, водный комплекс в республике изношен не меньше, а 92% его объема приходится на ключевую экономическую отрасль – сельское хозяйство. В результате Узбекистан теряет почти треть водопотребления за год, что увеличивает и так существующий дефицит водоснабжения в стране.Дополнительные 2 миллиарда долларов в годЕще один плюс от вступления Узбекистана в ЕАЭС касается рядовых граждан, особенно – трудовых мигрантов. Как считает Тарас Цукарев, возможность пользоваться общим рынком труда Союза даст Узбекистану дополнительный годовой приток денежных переводов в $2 млрд. Сейчас из России узбекистанцы перечисляют $4,4 млрд в год."Рост денежных переводов – это еще 0,3-0,4% к ВВП страны, - говорит экономист. – Помимо этого, ЕАЭС обеспечит мигрантам общий рынок труда, упрощенный миграционный учет, пакет социальных гарантий, признание узбекистанских дипломов, а также свободное перемещение и возможность пользоваться всеми благами общего рынка Союза".При вступлении страны в Союз вырастет и объем экспорта в страны-члены ЕАЭС, от которых и так существенно зависит экономика Узбекистана, полагает Цукарев. На сегодняшний день главные инвестиционные партнеры страны – это Россия и Казахстан. В республике действуют более 2 тысяч компаний с российским капиталом и более 900 предприятий с участием казахстанского капитала.По мнению Тараса Цукарева, экспорт узбекистанских товаров в рамках интеграции может достичь $1,2 млрд (поставки из Узбекистана в ЕАЭС в 2020-м составили $781,6 млн). "Также не стоит забывать, что совместная работа стран-членов Союза может привести к активному включению республики в трансевразийские транспортные коридоры", - напоминает эксперт.Восстановиться после пандемииЕвразийский экономический союз в состоянии помочь Узбекистану быстрее преодолеть постковидный кризис. "Инвестиции ЕАЭС дадут необходимый глоток воздуха узбекистанской экономике, - говорит Тарас Цукарев. – Узбекистан может увеличить темпы прироста ВВП до 6,6% - показателя, который был до пандемии. Все-таки ЕАЭС – это рынок емкостью в $2 трлн, с 200 млн населения".По данным ЕАБР, основные группы товаров, где может быстро вырасти взаимная торговля, - это машиностроение, черные металлы, пшеница, минеральные продукты и древесина. "Членство Узбекистана в крупном интеграционном объединении может стимулировать и торговые соглашения с третьими странами, - заключил Тарас Цукарев. – Масштабные организации более привлекательны, чем малая экономика".

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еабр, узбекистан