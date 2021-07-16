https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html

Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте

Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте

На международной конференции в Ташкенте выступил глава МИД России Сергей Лавров. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T12:18+0500

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На международной конференции в Ташкенте выступил глава МИД России Сергей Лавров.В глобальном форуме, инициированном президентом Узбекистана, принимают участие делегации высшего и высокого уровня, парламентские и делегации МИД, министерства и ведомства различных направлений.В повестке дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности регионов Центральной и Южной Азии.Полное выступление министра иностранных дел России смотрите в нашем видео.

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