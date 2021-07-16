https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html
Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте
Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте
На международной конференции в Ташкенте выступил глава МИД России Сергей Лавров. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T12:18+0500
2021-07-16T12:18+0500
2021-07-16T14:46+0500
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мультимедиа
мид россии
мид узбекистана
афганистан
сергей лавров
узбекистан
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На международной конференции в Ташкенте выступил глава МИД России Сергей Лавров.В глобальном форуме, инициированном президентом Узбекистана, принимают участие делегации высшего и высокого уровня, парламентские и делегации МИД, министерства и ведомства различных направлений.В повестке дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности регионов Центральной и Южной Азии.Полное выступление министра иностранных дел России смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа , мид россии, мид узбекистана, афганистан, сергей лавров, узбекистан
На международной конференции в Ташкенте выступил глава МИД России Сергей Лавров.
В глобальном форуме, инициированном президентом Узбекистана, принимают участие делегации высшего и высокого уровня, парламентские и делегации МИД, министерства и ведомства различных направлений.
В повестке
дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности регионов Центральной и Южной Азии.
Полное выступление министра иностранных дел России смотрите в нашем видео.