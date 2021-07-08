https://uz.sputniknews.ru/20210708/stalo-izvestno-chto-obsudyat-uchastniki-predstoyaschey-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19601380.html

Стало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте

Стало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте

Участники форума обсудят развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T19:12+0500

2021-07-08T19:12+0500

2021-07-08T19:12+0500

политика

конференция

центральная азия

шавкат мирзиёев

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0f/17746163_327:424:1280:960_1920x0_80_0_0_379deda16803046cdfb7dd0632126f96.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе президента Узбекистана раскрыли повестку дня предстоящей в Ташкенте международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.Мероприятие, инициированное Шавкатом Мирзиёевым, намечено на 15-16 июля. В нем, помимо узбекского лидера, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.Среди приглашенных также руководители авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов и компаний, ведущих научно-исследовательских и аналитических центров.В повестке дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, “зеленых” технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.В ходе пленарного и секционных заседаний участники форума обсудят возможности продвижения инициатив, направленных на развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего углубления региональной взаимосвязанности.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/gensek-shos-obsudil-s-kamilovym-provedenie-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19559437.html

https://uz.sputniknews.ru/20210525/abdulaziz-kamilov-obsudil-s-poslom-rf-v-uzbekistane-podgotovku-k-mn-konferentsii-18904274.html

центральная азия

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

конференция, центральная азия, шавкат мирзиёев, ташкент, узбекистан