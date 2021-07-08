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https://uz.sputniknews.ru/20210708/stalo-izvestno-chto-obsudyat-uchastniki-predstoyaschey-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19601380.html
Стало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте
Стало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте
Участники форума обсудят развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:12+0500
2021-07-08T19:12+0500
политика
конференция
центральная азия
шавкат мирзиёев
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе президента Узбекистана раскрыли повестку дня предстоящей в Ташкенте международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.Мероприятие, инициированное Шавкатом Мирзиёевым, намечено на 15-16 июля. В нем, помимо узбекского лидера, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.Среди приглашенных также руководители авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов и компаний, ведущих научно-исследовательских и аналитических центров.В повестке дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, “зеленых” технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.В ходе пленарного и секционных заседаний участники форума обсудят возможности продвижения инициатив, направленных на развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего углубления региональной взаимосвязанности.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/gensek-shos-obsudil-s-kamilovym-provedenie-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19559437.html
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конференция, центральная азия, шавкат мирзиёев, ташкент, узбекистан

Стало известно, что обсудят участники предстоящей международной конференции в Ташкенте

19:12 08.07.2021
169
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Участники форума обсудят развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего углубления региональной взаимосвязанности.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе президента Узбекистана раскрыли повестку дня предстоящей в Ташкенте международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.
Мероприятие, инициированное Шавкатом Мирзиёевым, намечено на 15-16 июля. В нем, помимо узбекского лидера, примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.
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Среди приглашенных также руководители авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов и компаний, ведущих научно-исследовательских и аналитических центров.
“Основная цель форума – укрепление исторически тесных и дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии в интересах всех народов и стран обоих регионов”, — говорится в сообщении.
В повестке дня – всесторонний обмен мнениями и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, “зеленых” технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.
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В ходе пленарного и секционных заседаний участники форума обсудят возможности продвижения инициатив, направленных на развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте дальнейшего углубления региональной взаимосвязанности.
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