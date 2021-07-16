https://uz.sputniknews.ru/20210716/mid-rf-nikto-v-tsa-ne-nameren-razmeschat-voennye-bazy-na-svoey-territorii--19716142.html

МИД РФ: никто в ЦА не намерен размещать военные базы США на своей территории — видео

МИД РФ: никто в ЦА не намерен размещать военные базы США на своей территории — видео

Такой шаг может принести с собой серьезные риски для безопасности в центральноазиатском регионе, считает Лавров. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T18:40+0500

2021-07-16T18:40+0500

2021-07-16T21:27+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

мид россии

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что миссия США в Афганистане провалилась, передает корреспондент Sputnik Узбекистан, который также присутствовал на пресс-конференции.Глава российского МИД отметил, что США не скрывают своих планов уговорить страны Центральной Азии и Пакистан разместить на своей территории часть военной инфраструктуры, которую США выводят из Афганистана. При этом министр подчеркнул, что Узбекистан и Пакистан сразу категорически отказались от этого предложения и никто из стран-партнеров не намерен подвергать свое население подобному риску.Лавров заявил также о другой инициативе американцев: "Они попытаются сотрудничавших с ними афганцев вывести из страны и то ли временно, то ли постоянно разместить на территории центральноазиатских стран".Сначала речь шла о 10 тысячах военных, теперь упоминаются цифры в 100 тысяч до конца года.По словам российского министра, руководители всех центральноазиатских государств прекрасно понимают все риски, которые таятся в этих замыслах и примут верное решение, исходя из собственных интересов.В эти дни в Ташкенте проходит Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-budet-privetstvovat-uchastie-rf-v-novom-formate-konsultatsiy-po-afganistanu-19714620.html

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мид россии, сергей лавров